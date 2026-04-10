Nach zuletzt guten Leistungen geht der TuS Bedesbach-Patersbach zuversichtlich in das Spiel gegen den FC Schmittweiler-Callbach. Beide Teams kämpfen um den Klassenverbleib.

Nach einer kurzen Osterpause rollt auch in der Landesliga West wieder der Ball. Mit dem TuS Bedesbach-Patersbach und dem FC Schmittweiler-Callbach treffen am Samstag (16.30 Uhr) zwei Teams aufeinander, die um den Klassenverbleib kämpfen. In den Wochen vor Ostern konnten sich aber beide gegen besser stehende Teams durchsetzen, und somit können sie mit Rückenwind in den Saisonendspurt gehen.

Auch der TuS Bedesbach-Patersbach hat die Feiertage zur Regeneration genutzt. „Das letzte Mal trainiert haben wir am Donnerstag vor Ostern und dann am Dienstag wieder, sodass wir das Wochenende mal frei gemacht haben. Das hat uns auch gutgetan, so konnten wir mal durchschnaufen,“ sagt David Becker, der Spielertrainer der „Bepas“.

Ein Gegner auf Augenhöhe

Dass seine Mannschaft am Wochenende keine Punkte geschenkt bekommt, weiß Becker. „Es wird wieder, wie die Wochen zuvor, ein schweres Spiel. Schmittweiler ist mit Sicherheit eine Mannschaft auf Augenhöhe, wie so viele in dieser Liga. Von daher gibt es da keine leichten Spiele. Ich erwarte ein sehr ausgeglichenes Spiel. Wir versuchen, erneut zu punkten, was uns ja die letzten Spiele auch gelungen ist.“

Was den Klassenverbleib angeht, befinden sich die „Bepas“ laut ihrem Trainer noch nicht in sicheren Gewässern, trotz aktuell neun Punkten Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz. „Es ist zu sehen, dass sich keine Mannschaft aktuell aufgibt, alle punkten regelmäßig. Von daher sind wir gut dran, wenn wir uns tatsächlich nur auf uns konzentrieren. Wir müssen gucken, dass wir weiterhin Woche für Woche Punkte einfahren. Und wenn wir das schaffen, sieht es am Ende gut aus. Deshalb sollten wir uns da nicht zu sehr auf die anderen verlassen, sondern rein auf uns schauen, dass wir unsere Hausaufgaben machen. Dann können die anderen spielen, wie sie wollen“, bemerkt David Becker.

Entspannte Personallage bei den „Bepas“

Ein Grund dafür, dass die Formkurve des TuS in den letzten Wochen stetig ansteigt, ist die aus Sicht der Bedesbacher äußerst entspannte Personallage. So konnte Becker in den vorherigen Partien immer auf die ganze Tiefe seines Kaders zurückgreifen, abzüglich eines Langzeitverletzten. Auch über die Osterwochen kamen keine Verletzungen oder Erkrankungen dazu, was die Planung deutlich erleichtert. „Nach wie vor sieht es, was die Personalsituation angeht, sehr gut aus. Wir haben weiterhin kaum verletzte oder kranke Spieler. Es fehlt mal immer wieder einer, aber das ist dann meistens auch nur ein Training, und dann sind sie wieder fit. Von daher ist es auch am Wochenende so, dass wir wieder aus dem Vollen schöpfen können,“ zeigt sich der Spielertrainer zufrieden.

Mit einem Sieg am Wochenende könnte der Aufsteiger die Konkurrenz weiter distanzieren und nach oben ein bis zwei Plätze gutmachen.