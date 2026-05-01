Der TuS Bedesbach-Patersbach ist in der Landesliga seit sechs Spielen ungeschlagen. Nun geht es nach Zweibrücken. Dort soll die Serie halten.

Langsam nähert sich die Landesliga West dem Saisonfinale. Derzeit steht der TuS Bedesbach-Patersbach im gesicherten Tabellenmittelfeld. Mit dem TSC Zweibrücken wartet am Sonntag (15 Uhr) ein Auswärtsspiel bei einem direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib.

In den vergangenen zwei Wochen erzielten die „Bepas“ jeweils in der 90. Minute noch den Ausgleichstreffer. Mit dem Punkt gegen Trippstadt war der Bedesbacher Spielertrainer David Becker zwar zufrieden, die Spielweise seiner Mannschaft ließ seiner Meinung nach aber noch Luft nach oben: „Die Aktivität, die Intensität und die Zweikampfführung hat ein bisschen gefehlt. Die Leistung war nicht schlecht, aber wir waren einfach nicht so präsent wie die Wochen zuvor. Das werden wir versuchen, am Sonntag wieder besser zu machen. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir, auch wenn wir gegen einen meines Erachtens sehr guten Gegner spielen, der individuell unfassbar gut besetzt ist, wieder Punkte einfahren können.“

Respekt vorm TSC

Einige Spieler des TSC Zweibrücken kennt der 34-jährige Becker noch aus seiner Pirmasenser Vergangenheit. Auch ein Grund, weshalb er den Gegner nicht an seinem Tabellenplatz messen möchte: „Ich kenne viele noch, die bei uns (Pirmasens) in der zweiten Mannschaft gespielt haben, die auch durchweg Verbandsliga-Erfahrung haben. Von daher kommt ein sehr guter Gegner auf uns zu, der vielleicht, was die Tabelle angeht, nicht da steht, wo er meines Erachtens hingehören. Deshalb sind wir da durchaus vorgewarnt“, betonte Becker.

Trotz des Respekts vor der anstehenden Aufgabe, will Becker mit seinem Team ungeschlagen bleiben. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass der TuS gegen jedes Team einen Zähler holen kann. Gegen die volle Punkteausbeute hätte der TuS-Spielertrainer selbstverständlich nichts einzuwenden: „Das Minimalziel ist wieder ein Punkt. Auswärtsspiele sind immer ein bisschen schwieriger als Heimspiele. Von daher fahren wir nach Zweibrücken und wollen ungeschlagen bleiben. Gegen drei Punkte hätte ich natürlich trotzdem nichts,“ sagte Becker schmunzelnd.

Nur Selesi fehlt

Wie das seiner Mannschaft gelingen kann, weiß der Spielertrainer auch. Dabei verweist der 34-Jährige vor allem auf die Partien vor dem Spiel gegen Trippstadt: „Ich glaube, wenn wir so auftreten, wie wir das zum Beispiel in Hermersberg gemacht haben, wo wir unfassbar zweikampfstark waren, wo wir viele gute Ballgewinne hatten, sind das genau die Mittel, die einem Gegner wehtun können. Spielerisch ist Zweibrücken sehr gut – da werden sie auch versuchen, Akzente zu setzen. Die müssen wir unterbinden und über ein gutes Umschaltspiel versuchen, zum eigenen Torerfolg zu kommen. Also erst mal die Grundtugenden auf den Platz bringen, das ist wichtig. Alles andere kommt dann von allein.“

Bis auf den weiter Rot-gesperrten David Selesi, kann der Spielertrainer auf alle Akteure zurückgreifen. Ob er versucht, seinen Topscorer wieder eins zu eins zu ersetzen oder eine andere Option wählt, kann Becker „noch nicht zu 100 Prozent sagen“.