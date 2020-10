Im Rahmen der Mitgliederversammlung des TuS Börsborn konnte Georg Fehrentz, Vorstand für Wirtschaft und Finanzen, bei seinem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2019 einen deutlichen Einnahmenüberschuss vermelden. Der Verein sei weiterhin schuldenfrei. Ralf Kuckert, Vorstand Anlagen, berichtete von den Aktivitäten zur Verbesserung und Erhaltung des Vereinsvermögens in 2019 und 2020. Als investive Maßnahme erwähnte er die Modernisierung der Küche im Sportheim. 3500 Euro seien hierfür aufgewendet worden. Kassenprüfer Franz Sommer und Irmtrud Natter-Schillo bescheinigten eine vorbildliche und korrekte Buchhaltung. So wurde die Vorstandschaft einstimmig entlastet. Vorstandsmitglied Walter Weber verwies auf die sportlichen Angebote des Vereins, wie Lauftreff, Radfahren und Gymnastik hin. Herauszuheben sei die vereinsinterne Laufveranstaltung am 3. Oktober, die wegen coronabedingt ausgefallener regionaler und überregionaler Laufevents durchgeführt wurde. Klaus Schillo erinnerte an die Wanderungen, die nach wie vor gut angenommen würden. 2020 mussten allerdings zahlreiche Wanderungen coronabedingt abgesagt werden. Wie es mit den Wanderungen weitergeht, müsse die Entwicklung zeigen.