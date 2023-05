Die Sanierung der historischen Turnhalle des Turnvereins Kusel dauerte zwei Jahre. Noch länger musste der Verein auf die Einweihungsfeier warten – bei der vor allem den vielen freiwilligen Helfern gedankt wurde. Dem Mitgliederzuwachs im Turnverein steht jedoch ein Fehlen von Übungsleitern gegenüber, was eine Ausweitung des Angebots hemmt.

Mit pandemiebedingter Verzögerung hat der Turnverein Kusel am Samstagabend seine mit viel ehrenamtlichem Engagement sanierte Turnhalle eingeweiht. Bei der Feier gewährten zahlreiche Vorführungen Einblicke in das Sportangebot des Vereins.

Einen weiteren Grund zum Feiern führte der TV-Vorsitzende Oliver Reis außerdem an: Der Verein besteht in diesem Jahr seit 155 Jahren. Doch vor allem sollte diese Veranstaltung ein Dank sein an die zahlreichen Helfer, die bei der Sanierung der Halle mit angepackt hatten. Zwei Jahre war dort Baustelle, 2017 war mit den Arbeiten begonnen worden. Die für März 2020 vorgesehen Feierlichkeiten mussten dann jedoch abgesagt werden.

Die Gäste konnten sich am Samstag vom Wandel in der historischen Turnhalle überzeugen. TV-Vorsitzender Oliver Reis beschrieb die Sanierungsarbeiten, die in zwei Bauabschnitten bewältigt wurden: Die Hallendecke wurde genauso erneuert wie Türen, sanitäre Anlagen und das Dach. Auch wurde das Parkett des Hallenbodens abgeschliffen und die Seitenwände mit Holz verkleidet. Die Arbeiten haben laut Reis 670.000 Euro gekostet. 2500 Stunden an Eigenleistung seien von den Mitgliedern geleistet worden.

Große Nachfrage, fehlende Übungsleiter

Der TV Kusel sei mit seinen fast 500 Mitgliedern einer der größten, wenn nicht der größte Verein der Kreisstadt, sagte Reis. Nach der Corona-Pandemie habe der Turnverein einen Mitgliederzuwachs verzeichnet, was er auf das große Sportangebot zurückführt: Dazu gehörten Turnen, Handball, Basketball, Volleyball, Karate und Rope Skipping, sportliches Seilspringen.

Laut Sportwart Uwe Oster könnte das sportliche Angebot und somit die Anzahl der aktiven Mitglieder noch gesteigert werden, würden dem Verein mehr Übungsleiter zur Verfügung stehen. Doch Aufrufe hätten bisher nicht gefruchtet – trotz dass Übungsstunden den Trainern vergütet werden. Eine Mutter-und-Kind-Gruppe habe daher nicht gebildet werden können, obwohl die Nachfrage dafür bestehe.

Im Oktober wird wieder gefeiert

Im Laufe der Feier traten die vier- bis sechsjährigen Turnmäuse auf, Handballer, eine Jungenturngruppe, eine Mädchenturngruppe, Basketballer und Rope-Skipper-Mädchen. Die Feier wurde von der Big Band des Siebenpfeiffer-Gymnasium musikalisch umrahmt. In diesem Jahr wird es noch eine zweite Feier in der TV-Halle geben: Am 7. Oktober feiert der TV sein Jubiläum.