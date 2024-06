Der GC Rolling Hills in Baumholder veranstaltete zum ersten Mal ein Turnier um den Preis des Vorstandes. 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmer machten sich auf die 18-Loch-Runde.

Die Ergebnisse waren zum Teil recht bemerkenswert. Den Nearest to the Pin gewann Ferdinand Schmitt (Freisen), der Longest Drive bei den Herren gelang Richard Carnal (Baumholder). Bei den Damen weitengleich Astrid Röttchen (Bedesbach) und Lisa Marie Böttcher (Altenglan). In der Bruttowertung weiblich siegte Marianne Gilcher (Oberalben) vor Svenya Straulini (Fohren-Linden) und Böttcher. Die der Herren entschied Marc Ohliger (Oberkirchen) für sich, gefolgt von Kai Schahn (Baumholder) und Carnal. Auch in der Nettoklasse A ging der Sieg an Ohliger, es folgten Schmitt und Schahn. In der Nettoklasse B siegte Dieter Bergisch (Baumholder) vor Dieter Pfeiffer (Gimbweiler). In der Nettoklasse C gewann Horst-Jürgen Korb (Ruschberg) vor Straulini und Röttchen.