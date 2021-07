Die Golfspieler hatten vor wenigen Tagen beim Rolling Hills Golf Club in Baumholder nach der coronabedingten Pause wieder einmal die Möglichkeit, Turnierluft zu schnuppern. Auf dem Treppchen des Auto-Schug-Cups landete in einer besonderen Wertung auch eine Kuselerin.

Das 18-Loch-Sponsorenturnier war bereits in den vergangenen Jahren fester Bestandteil des Wettspielkalenders. Der Sieg wurde in der Bruttowertung weiblich und männlich und der Nettowertung ausgespielt. Zusatzpreise erhielten die Spieler beim „Longest Drive-“ und „Nearest-to-the-Pin-Contest“.

Mit einer überragenden Runde gewann Michael Theobald (Grügelborn) die Bruttowertung der Männer. Er benötigte 76 Schläge für die 18-Loch-Runde und erspielte 32 Bruttopunkte. Auf Rang zwei folgte Kenneth Orr (Hahnweiler) mit 83 Schlägen und 26 Punkten vor Marc Ohliger (Ruschberg) mit 84 Schlägen und 24 Punkten.

Den ersten Preis in der Bruttowertung der Damen erreichte Theobalds Ehefrau Susanne. Sie erspielte 18 Bruttopunkte und landete damit vor Barbara Pees (Baumholder) mit zwölf Bruttopunkten und Vera Flesch (Nonnweiler-Kastel) mit vier Bruttopunkten.

Die Nettowertung gewann Barbara Pees (47 Nettopunkte) vor Patric Kannengießer (Freisen/44) und Mirko Pallasch (Baumholder/42). In der Sonderwertung „Longest Drive“ gelangen Kenneth Orr und Susanne Theobald die weitesten Abschläge vom Tee. Die Bälle von Sarah-Marie Heidrich (Kusel) und Michael Theobald landeten am dichtesten an der Fahne, so dass sie die Preise in der „Nearest to the Pin“-Wertung gewannen.

Die nächste Möglichkeit, sich über 18 Loch mit anderen Golfern zu messen bietet der Baumholderer Golf-Club mit dem „Roth-Conradt-Pees & Partner Cup“ am 21. August. Am 30. Juli wird ein weiteres 9-Loch-Wettspiel der After Work Serie ausgetragen. Alle Termine und weitere Informationen sind zu finden unter www.golf-baumholder.de