Das alljährliche große Turnier des Islandpferdegestüts Móarbær, das „Móarbær Hestakeppni“, steht – wie jeden Mai -– bevor, und auch in diesem Jahr ist wieder hochkarätiger Islandpferdesport zu erwarten.

Zum Qualifikationsturnier für die deutschen Meisterschaften sowie die Weltmeisterschaften der Islandpferde 2023, das von 18. bis 21. Mai über die Bühne gehen wird, reisen rund 350 Pferd-Reiter-Kombinationen aus ganz Deutschland sowie aus den Nachbarländern Schweiz und Frankreich an, um sich in verschiedensten Gang-, Dressur- und Passwettbewerben miteinander zu messen.

Seit nunmehr neun Jahren werden auf der Turnieranlage von Familie Kohl Turniere ausgerichtet, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Der ortsansässige Islandpferdeverein IPV Móarbaer, Einsteller, Reitschüler und Freunde helfen mit und wollen das Wochenende zu einem besonderen für die Reiter und Zuschauer machen. Sie stellen selbst ein Catering auf die Beine, das ein breites Angebot von der traditionellen Currywurst und Schwenker, über ein Frühstücksbuffet, Kaffeespezialitäten und Kuchen, Flammkuchen, Schnitzelweck, Burger bist hin zu den beliebten Waffeln bietet.

An den Start gehen wird auch Svenja Kohl, die jüngste Tochter des Gestüts, die aufgrund ihrer Leistungen (Deutsche Vize-Meisterin im Fünfgang) im vergangenen Jahr in den Bundeskader berufen wurde. Sie wird mit ihrem Kaderpferd Kraftur frá Steinnesi beim Móarbær Hestakeppni im Fünfgangpreis starten, und sie will auch ihre vielen Reitschüler, die in den diversen Prüfungen reiten werden, tatkräftig bei ihren Starts unterstützen.

Ein besonderer Höhepunkt der Turniertage, für die der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei ist, ist nach Auskunft der Veranstalter der Mitternachtstölt am Samstagabend, bei dem die Teilnehmer kostümiert in verschiedenen Tempi Tölt um den Sieg reiten, sowie der Finaltag am Sonntag, an dem die Besten jeder Vorentscheidung gegeneinander antreten.