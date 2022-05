Etwa 350 Starterpaare erwartet Gerald Kohl von Donnerstag bis Sonntag auf seiner Anlage des Islandpferdegestüts in Schönenberg-Kübelberg zum Turnier. Für die deutsche Equipe geht es um Startplätze für die Mitteleuropäischen Meisterschaften – und auch aus dem benachbarten Ausland haben Teilnehmer gemeldet.

„Es werden einige Weltmeisterschaftsteilnehmer dabei sein, aber genauso etliche Anfänger. Das ist das besondere bei uns, dass es weder ein Turnier nur für Anfänger, noch eines nur für Profis ist“, sagt Gerald Kohl. Der Vorsitzende des Islandpferdevereins Móarbær in Schönenberg-Kübelberg erwartet Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie aus der Schweiz und Frankreich. Sie alle zieht es in den kommenden Tagen in die Waldstraße 14, um sich in verschiedensten Gang-, Dressur- und Passwettbewerben miteinander zu messen.

Das Turnier „Móarbær Hestakeppni“ geht in diesem Jahr in seine siebte Auflage – nach zwei Jahren Corona-Pause. „Wir bringen etwa 20 Teilnehmer an den Start, querbeet von Kind bis Erwachsener“, berichtet Kohl, der über die eigenen Chancen nicht viel sagen will. „Es ist schwer einen besonderen Favoriten auszumachen. Uns ist das Familiäre besonders wichtig, dass die Reiter auch den Austausch pflegen über die drei Tage“, erklärt Kohl dessen Reiter in den vergangenen zwei Jahren nur kleinere Turniere geritten haben.

Der Terminplan von Donnerstag bis Sonntag ist voll gepackt, jeweils um 8 Uhr beginnen an den Turniertagen die Wettbewerbe, die letzte Entscheidung fällt am Donnerstag ab 18.10 Uhr mit der Passprüfung Block 2, das sportliche Geschehen am Freitag zieht sich bis 21.30 Uhr und am Samstag, dem Tag des B-Finals, gar bis 22 Uhr. Besonderer Höhepunkt wird am Samstagabend der Mitternachtstölt (22 Uhr), bei dem die Teilnehmer kostümiert in verschiedenen Tempi Tölt um den Sieg reiten, sowie am Sonntag der Finaltag, an dem die Besten jeder Vorentscheidung gegeneinander antreten. Der Eintritt an den Turniertagen ist frei.