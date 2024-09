Einiges ist neu bei der aktuellen Kuseler Herbstmesse – und vieles ist ungebrochene Tradition. So wie der Umzug am Samstagnachmittag. Mit nahezu 50 Startnummern hatte dieser ordentlich was zu bieten. Eines war bei den Zuschauern besonders begehrt.

Ob der Heilige Remigius schon ein Segway besaß? Wohl kaum. Das bekannte Bild der vielen Menschen in blauen T-Shirts, die gelbe Ortsschilder mit den Namen der Gemeinden in der Verbandsgemeinde (VG) Kusel-Altenglan