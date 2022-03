Der Turn- und Sportverein hat sein Wanderprogramm für dieses Jahr vorgestellt. Zehn Wanderungen sind geplant: Los geht’s mit der etwa 13 Kilometer langen Tour „Blick auf den Gelterswoog“ am 27. März. Die Panorama-Wanderung über Kottweiler-Schwanden nach Glan-Münchweiler folgt am 15. April. Weitere Ziele in diesem Jahr sind der Offizierspfad Imsbach bei Theley, die Hahnenfelstour bei Erfweiler/Dahn, der Hüttenwanderweg St. Ingbert, der Felsenweg um den Beckenhof bei Pirmasens, der Geheimnisvolle Lemberg oberhalb der Nahe, ein Rundwanderweg am „Seewoog“ bei Miesenbach, die Herzogtour Zweibrücken sowie der Wannerschdaa. Die genauen Termine werden auf der Internetseite des Vereins, www.tus-börsborn.de, bekanntgegeben.