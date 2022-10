Gries. Der Turn- und Sportverein kämpft seit Monaten ums Überleben. Denn es wurde händeringend nach Ehrenamtlichen gesucht, die sich in der Führungsriege des Vereins engagieren wollen. Der Feiertag Allerheiligen ist der Tag der Entscheidung.

Die Strategie ist klar: Die Führungsaufgaben beim Turn- und Sportverein sollen künftig auf mehrere Schultern verteilt werden. Die Vorstandschaft soll aus vier Vorständen bestehen, die die Bereiche Sportanlage und Gebäude, Sportbetrieb und Verwaltung, Finanzen sowie Wirtschaft und Veranstaltungen abdecken. Im April dieses Jahres sah der bisherige Vorsitzende Harald Rensch den Verein auf einem guten Weg, die Posten besetzen zu können. Rensch wollte sich nach zehn Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr zur Wahl stellen.

Die Vereinsmitglieder müssen die Arbeitsteilung an der Vereinsspitze bei der Generalversammlung am Dienstag, 1. November, ab 17.30 Uhr im Sportheim in der Vereinssatzung festzurren. Sollten die Anwesenden für diesen Schritt grünes Licht geben, folgt die Neuwahl des Vorstandes.

Wie der Verein nun mitteilte, sei es nicht nur wichtig, die vier Führungskräfte zu finden. Es müssten auch noch die Posten einige Abteilungsleiter besetzt werden. „Die Vorgespräche innerhalb der Mitgliedschaft waren nur bedingt ergiebig, es fehlen immer noch wichtige Besetzungen“, heißt es in der Mitteilung des Vereins.