Die Bemühungen der vergangenen Monate haben sich ausgezahlt. Der Turn- und Sportverein Gries hat eine neue Vorstandschaft wählen und somit das Aus des Vereins abwenden können. Wie der Verein mitteilte, wird die Arbeit an der Vereinsspitze künftig auf vier Personen verteilt. Den Bereich Sportbetrieb übernimmt Julian Schöfer. Als Vorstand Sportheim und Anlagen wird Sascha Becker tätig sein, den Bereich Wirtschaftsbetrieb bearbeitet Marvin Müller. Über die Finanzen des Vereins wacht weiterhin Simone Leibrock. Der bisherige Vorsitzende Harald Rensch hatte sich nach elf Jahren an der Spitze des Vereins nicht mehr zur Wahl gestellt. Nach einem erfolglosen Versuch im vergangenen Jahr und mehreren Gesprächsrunden wurde der neue Vorstand an Allerheiligen gewählt.