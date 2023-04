Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fast drei Stunden, Countrymusik, Line-Dancing, eine Misswahl und Herzensverwirrungen die Besucher beim Musical „Welcome to New Hazel“.

Es waren nicht nur wilde Stiere, die es beim Rodeo in New Hazel zu bändigen galt. Auch im Rosie Blue, dem kleinen Saloon irgendwo in Texas liefen die Vorbereitungen zum großen Festival auf Hochtouren,