Auch wenn im Hintergrund viel diskutiert wird und vieles unklar ist, wann und wie es weitergeht, spielen die Kreisligateams ihre Saison zu Ende.

Eins scheint klar zu sein: Die Kreisligen wird die in Tischtenniskreisen viel diskutierte Einführung der Vierermannschaften erst mal nicht treffen. Denn ganz so schnell werden die Vierermannschaften dann doch nicht eingeführt. Ein Jahr bleibt den Vereinen noch mit dem alten System der Sechserteams.

Mannschaftsstärken werden angepasst

„Der Verbandssportausschuss hat sich intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt und etliche Szenarien durchgespielt. In einer Sitzung im Dezember wurde dann eine Lösung erarbeitet und dem Gesamtvorstand zur Abstimmung vorgelegt“, berichtet der Vizepräsident Sport des Pfälzischen Tischtennisverbandes, Peter Baumann, in einem Brief an alle pfälzischen Tischtennisvereine. Abgestimmt wurde darüber am 17. Januar dieses Jahrs. Ab 2027/2028 werden in den Kreisligen und Bezirksklassen, ab der Saison 2028/2029 in den Bezirksligen und Bezirksoberligen, ab der Spielrunde 2029/2030 in den Pfalzligen die Mannschaftsstärken angepasst. „Das bedeutet, zur nächsten Saison 26/27 wird sich nichts ändern“, beschreibt Baumann den Kurswechsel zu anfänglichen Überlegungen, die Vierermannschaften sofort zur neuen Saison einzuführen. Das bringt einen Sollbruch bei den Relegationsspielen mit sich, die der PTTV wie folgt löst: „Die Relegationsspiele in den Umstellungssaisons werden in den jeweiligen Klassen, die umgestellt werden, immer mit 4er Mannschaften gespielt. Nähere Erläuterungen dazu gibt es immer vor der Saison für die dann folgende Spielzeit“, erklärt Baumann.

Gegner der Viererteams formieren sich

Nach Informationen der RHEINPFALZ gibt es jedoch bereits Pläne von Vereinen, einen Sonder-Verbandstag einzuberufen, um sich mit dem Thema Viererteams nochmals zu beschäftigen und dieses zur Abstimmung zu bringen. In den Kreisligen findet eben diese Einführung der Vierermannschaften durchaus seine Akzeptanz, in den Spielklassen darüber jedoch sind die Stimmen der Gegner der Viererteams doch recht laut.

Auf die Frage hin, ob es beim nächsten regulären Verbandstag 2028, da sich Teams seit dem vergangenen Verbandstag auch mit einer Petition massiv beschwerten, ein Antrag auf die Rückkehr zu alten Regel gestellt werden kann, entgegnet Baumann wie folgt: „Theoretisch könnte es am nächsten Verbandstag natürlich einen Antrag geben. Allerdings, da dieser wieder im Juni stattfindet, wäre er auch dort nicht sofort umsetzbar. Das Rad müsste dann zwei Jahre später, also nachdem die Pfalzligen umgestellt wurden, wieder rückgängig gemacht werden. Aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich“, meint Baumann.

Jettenbach so gut wie durch

Unbeirrt davon, spielen die Kreisligen ihre Saison zu Ende. Der TTV Jettenbach III, der am vergangenen Sonntag gegen den TV Waldmohr II gespielt hätte, dessen Partie jedoch kurzfristig verlegt wurde, ist Fast-Meister der Kreisliga West. Ungeschlagen schafften sie es durch die ersten 17 Saisonspiele und sind Meister. Nur gegen den Verfolger vom TTC Bann IV gab es zweimal ein Remis. Weil Bann aber einmal gegen den TTC Herschweiler-Pettersheim schwächelte und mit 9:7 verlor, ist der TTV Jettenbach III so gut wie Kreisliga-Meister. Einzige Ausnahme wäre eine 1:9 oder 0:9-Niederlage gegen den TV Waldmohr II im abschließenden Saisonspiel am 23. April (19 Uhr).

Der TTV Jettenbach IV hat sich indes knapp den Klassenverbleib gesichert. Die TTV-Vierte stand am Ende der Saison ganze sieben Zähler vor dem Abstiegsrelegationsplatz. Der TTC Brücken VI hingegen muss den Gang in die Kreisklasse antreten. Fünf Zähler und insgesamt nur zwei Saisonsiege waren deutlich zu wenig, um sportlich den Klassenerhalt zu sichern.