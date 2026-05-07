Insgesamt vier Mannschaften sicherten sich die Meisterschaften in ihren jeweiligen Spielklassen.

Die zweite Mannschaft wurde mit einem Punkt Vorsprung Meister in der Bezirksklasse West und kehrt damit nach einem Jahr in die Bezirksliga zurück. Trotz einiger Personalsorgen schloss sie mit großem Einsatz die Saison erfolgreich ab.

Die dritte Mannschaft gewann die Meisterschaft in der Kreisliga West, blieb dabei ungeschlagen und gab lediglich zwei Punkte jeweils durch Unentschieden gegen den Vizemeister aus Bann ab. Auch sie kann nach nur einem Jahr in die Bezirksklasse zurückkehren. Zudem errang die dritte Mannschaft auch noch den dritten Platz in der Pokalendrunde des Kreisliga-Pokals.

„Wir haben alle unsere Ziele erreicht“

Im Erwachsenenbereich zeigte sich insgesamt eine positive Entwicklung. Die erste Mannschaft sicherte sich aufgrund einer günstigen Konstellation in der Auf- und Abstiegsrelegation den Klassenverbleib in der Bezirksoberliga. Die vierte Mannschaft behauptete sich trotz personeller Herausforderungen im Saisonverlauf ebenfalls erfolgreich und erreichte den Klassenverbleib in der Kreisliga. „Wir haben in dieser Saison alle unsere Ziele erreicht. Die Meisterschaften der zweiten und dritten Mannschaft sowie die stabile Entwicklung insgesamt bestätigen unsere Arbeit. Hervorzuheben ist, dass mit der hohen Einsatzbereitschaft von einigen Spielern auch mehrere langfristige, verletzungsbedingte Ausfälle aufgefangen werden konnten“, erklärte der zweite Vorsitzende Peter Jung.

Auch der Nachwuchsbereich überzeugte. Die Jugend 19 wurde ungeschlagen Meister in der Bezirksklasse, sie spielte lediglich einmal unentschieden. Die Jugend 15 errang ebenfalls die Meisterschaft in der Bezirksklasse. Während sich der ältere Jahrgang nur mit vier weiteren Teams messen konnte, gab es hier immerhin noch sieben weitere Mannschaften, gegen die sich die Jettenbacher durchsetzen mussten.

Vereinsleben gewinnt weiter an Bedeutung

Insgesamt war der TTV Jettenbach in der Saison mit sechs Erwachsenenmannschaften und drei Nachwuchsteams im Spielbetrieb vertreten. Dabei zeigte sich über alle Mannschaften hinweg eine positive Entwicklung in der Breite. Neben den sportlichen Erfolgen gewann auch das Vereinsleben weiter an Bedeutung: Seit Beginn des Jahres 2026 ist der TTV Jettenbach zudem Stützpunkt der Initiative PingPongParkinson und erweiterte damit sein sportliches und gesellschaftliches Engagement.

Die Jugendarbeit wird maßgeblich von den Trainern und Betreuern Kerstin Baumhardt, Manfred Göttel, Ralph Walg und Rainer Korb getragen. „Es macht einfach große Freude zu sehen, wie sich unsere Jugendlichen entwickeln. Die Ergebnisse sind kein Zufall, sondern das Resultat von regelmäßigem Training, viel Engagement und echtem Teamgeist. Genau das wollen wir im Verein vermitteln“, sagte der Vorsitzende Uwe Schultz.

In den Meistermannschaften kamen zum Einsatz:

Zweite Mannschaft: Andreas Schmitt, Ronnie Krauss, Harald Weber, Peter Jung, Erwin Herzer, Jochen Zahn, Daniel Bork (Vorrunde) – Ersatz: Uwe Schultz, Lasse Schultz, Thomas Emrich, Andreas Bielau, Martin Mittermeier, Tim Henning, Kerstin Baumhardt.

Dritte Mannschaft: Uwe Schultz, Peter Jung (Vorrunde), Lasse Schultz, Malte Schultz, Jürgen König, Tim Henning (Vorrunde), Thomas Emrich (Rückrunde), Andreas Bielau (Rückrunde) – Ersatz: Martin Mittermeier, Luca Udo Raudonat, Reiner Henn, Rüdiger Emrich, Markus Leßmeister, Ralph Walg.

Jugend 19: Lasse Schultz, Malte Schultz, Max Baumhardt, Jannis Barz, Cedric Jaenicke, Felix Werner.

Jugend 15: Luca Mahler, Mila Walg, Finn Annefeld, Nils Willking, Fin Baumhardt.

Info

Interessierte sind jederzeit beim Training des TTV Jettenbach 2007 willkommen. Die Trainingszeiten:

Jugend: Donnerstag ab 16.30 Uhr. Erwachsene: Dienstag ab 20 Uhr freies Training, Donnerstag ab 19 Uhr freies Training für Erwachsene Anfänger, ab 20 Uhr freies Training, Parkinsongruppe (PingPongParkinson): Donnerstag ab 19 Uhr.

Das Training findet jeweils in der Musikantenlandhalle Jettenbach, Austraße 25, statt. Kontakt: Erwachsene: Peter Jung, Telefon 0160 99184304, Nachwuchs: Uwe Schultz, Telefon 0160 91954548,

PingPongParkinson: Ingo Schneider, Telefon 0171/8717401.

Aktive Mannschaften und Ergebnisse unter: www.ttv-jettenbach.de

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