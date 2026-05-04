„Jetzt können wir in die Planung für die 1. Pfalzliga übergehen“, betont Lukas Keil nach dem direkten Aufstieg. Und dies als Vizemeister der 2. Pfalzliga West.

Der TTC Kreimbach-Kaulbach ist in die 1. Tischtennis-Pfalzliga aufgestiegen – als Vizemeister der 2. Pfalzliga West, aber ohne Relegationsspiele. Lange baumelte die Aufstiegskarotte sogar noch während der laufenden Runde vor der Nase der Kreimbacher, die vor Jahren bereits nach einem Aufstieg unglücklich und trotz vielen Punkten auf dem Konto direkt wieder aus der höchsten Verbandsspielklasse der Pfalz abgestiegen sind.

Nur fünf von 36 Zählern gingen in der gesamten Saison für die Kreimbacher verloren. Doch der TTC Nünschweiler II, die Reserve des Oberligateams, war in dieser Saison mit dem Ziel in die Saison gegangen, in die 1. Pfalzliga aufzusteigen. Ein Ziel, das zwar auch die Kreimbacher verfolgten, das entsprechende Spielermaterial bei Nünschweilers „Zweiten“ war jedoch derart gut, nämlich mit einer Vielzahl von ehemaligen Oberligaspielern geprägt, dass es schlichtweg nicht im Bereich des Möglichen lag, den späteren Meister zu schlagen.

„Wir hingen auch in der Luft“

In der Hinserie war Kreimbach sogar nah dran, führte auswärts mit 6:5, musste in der Folge jedoch dreimal im fünften Satz ein Spiel abgeben; unterlag mit 6:9. Das Malheur am drittletzten Spieltag, im Heimspiel gegen den lange abstiegsbedrohten TTC Winnweiler nur Remis zu spielen, führte dazu, dass der Rückstand auf drei Punkte anwuchs, womit auch klar war, dass Kreimbach am letzten Saisonspieltag gegen Nünschweiler nicht mehr an diesem vorbeiziehen kann. Obgleich Kreimbach also 15 von 18 Saisonspielen gewann, viele sogar sehr deutlich, war es dann doch nur der Vizemeistertitel.

Als Vizemeister der 2. Pfalzliga West stand die Relegation gegen den Achten der 1. Pfalzliga, den 1. TTC Pirmasens, an und gegen das Pendant aus der Oststaffel der 2. Pfalzliga, dem TTC Oggersheim III. „Wir hingen auch in der Luft. Dass der TTC Oggersheim III nicht antritt und dass wir nur zu zweit spielen, diese Info hatten wir schon länger“, erzählt Lukas Keil. Weil auch klar wurde, dass die TSG Kaiserslautern III seine Mannschaft abmeldet und es auch zu weiteren Verwerfungen in den Pfalzligen und Bundesspielklassen kommt, war klar, dass die Aufstiegspartie wegfällt.

Erst Bedenken, dann Erleichterung

„Die Relegationen zur 1. Pfalzliga und zur 2. Pfalzliga West können entfallen. Der 1. TTC Pirmasens als Tabellenachter bleibt in der 1. Pfalzliga, der TTC Kreimbach-Kaulbach steigt als Tabellenzweiter der 2. Pfalzliga West auf“, so der Beginn einer Nachricht von Verbandsspielleiter Peter Stephan (SV Mörsbach). Der Aufstieg war des TTC Kreimbach-Kaulbach war somit klar. „Es sind gemischte Gefühle. Einerseits ist die Relegation ein Highlight, ist schon etwas besonders, so ein Spiel vor vielen Zuschauern und Fans zu spielen, was man am Ende vielleicht sogar noch gewinnt. Das vergisst man nicht so schnell. Andererseits sind wir auch erleichtert, dass wir es nicht spielen müssen“, so Keil.

Denn seine Mannschaft hatte durchaus Bedenken, dass es in der Relegation gegen die Schuhstädter einfach so klappt mit dem Aufstieg. „Gegen Pirmasens und in Pirmasens, das wäre eine enge Kiste geworden. Die Anspannung ist jetzt weggefallen“, zeigt Keil auf. Nunmehr geht es in die Sommerpause „Jetzt können wir in die Planung für die 1. Pfalzliga übergehen“, meint Keil.

Vielleicht wieder ein Derby gegen den TTC Brücken

Dort kann das erste Ziel wieder nur der Klassenerhalt sein. Möglicherweise gibt es dann auch wieder ein Derby gegen den TTC Brücken, wenn dieser seinerseits nicht in der Relegation in die Verbandsoberliga Saar/Pfalz aufsteigt.