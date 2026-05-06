Eine brillante Saison spielte der TTC Brücken in der 1. Pfalzliga und belegte am Ende hinter dem Dominator vom TV Wörth den zweiten Rang.

Das bedeutet auch, dass die Brücker am Samstag (19 Uhr) die Chance haben, den Meister aus Wörth in die Verbandsoberliga Saar/Pfalz zu begleiten. Am Ende der Saison hatten die Brücker knapp die Nase vorne vor dem TTC Oppau, der wie Brücken lange um den zweiten Platz mitspielte. Entscheidend am vorletzten Spieltag war der Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Oppau. Zum Saisonende wurde dazu auch Meister TV Wörth noch mit 9:2 besiegt – ein deutliches Zeichen.

Die Mannschaft von Kapitän Daniel Stucky spielte konstant stark und zeigte zum Ende der Saison eine aufsteigende Formkurve. Nach einem schwachen Auftakt in die Rückrunde ließ der TTC Brücken, abgesehen von der Partie beim 1. TTC Pirmasens, der nunmehr doch die Klasse halten konnte, obgleich sie hätten eigentlich die Abstiegsrelegation bestreiten müssen, nichts mehr liegen. Konstanz war auch ein Mittel zum Erfolg, denn die Brücker mussten nur selten auf Reservespieler zurückgreifen. Kai Lothschütz, Thomas Schimek, Daniel Stucky und Thorsten Mootz bestritten fast alle Partien. Markus Dreier und Spitzenspieler Volker Altschuck mussten nur einige wenige Male aussetzen. In die Bresche sprang auch Nachwuchsspieler Lua Sero, der 5:3-Siege im hinteren Paarkreuz für die Brücker einfuhr. „Wir werden in ganz normaler Aufstellung, wie fast die gesamte Runde, von Position eins bis sechs spielen“, sagt der Vorsitzende Thorsten Mootz.

Samstag, 19 Uhr, in der Turn- und Festhalle Brücken

Das heißt auch, dass Altschuck und Dreier ergänzend zum dauerspielenden Quartett auflaufen. „Gerüchteweise ist es aufgrund von Abmeldungen möglich, dass beide Mannschaften aufsteigen. Darauf wollen wir uns aber nicht verlassen und freuen uns auf ein schönes, faires, gutes Spiel vor hoffentlich ein paar Zuschauern“, ergänzt Mootz vor der Partie gegen Altenkessel, den Vizemeister der Saarlandliga, die in der Turn- und Festhalle Brücken ausgetragen wird. In der Vergangenheit kam es gerade in den Bundesspielklassen immer wieder im Nachgang zur Saison zu Abmeldungen, weshalb Teams nachträglich aufgestiegen sind, die eigentlich in der Relegation hängen geblieben sind.

Altenkessel hat insbesondere auf den ersten drei Positionen Topspieler aufzubieten. Hinter Meister Saar 05 Saarbrücken war Altenkessel klar das beste Team der Saarlandliga, verlor nur drei von 18 Partien. Nico Albert, Sascha Treinen und Eric Paulus gehören zu den Topspielern der starken Saarlandliga, der obersten Verbandsspielklasse des Nachbarbundeslandes. Der TVA spielte in dieser Saison insbesondere auf den Positionen im hinteren Paarkreuz regelmäßig nicht in konstanter Aufstellung. Mit ihrem Stammteam weisen sie jedoch auch dort enorme Qualität auf. „Sportlich denke ich, dass Altenkessel favorisiert sein dürfte“, meint Mootz.