Die Oberliga-Damen des TTC Brücken mussten am Samstag weit reisen. Sportlich war nichts zu holen. Etwas Positives gab es aber trotzdem.

Wenn für eine Sportlerin am Ende des Tages das Sightseeing-Programm erbaulicher war als der sportliche Teil des Tages, dann ist bereits viel gesagt. „Unsere weite Auswärtsfahrt am Samstagnachmittag war ergebnistechnisch schon ein kleines Debakel“, berichtet Brückens Kapitänin Carmen Marx-Becker von der Partie beim TuS Nentershausen in der Oberliga Südwest. 0:10 hieß es am Ende des Tages beim etwas mehr als 100 Minuten dauernden Stelldichein der Brücker beim Tabellenvierten.

In die Nähe eines Punktgewinnes kam eigentlich nur das zweite Brücker Doppel mit Eva Zägel und Lisa Erfurt, sowie später Erfurt in ihrem Einzel gegen TuS-Akteurin Regina Färber. Beide Male hatte sie mit 1:3 das Nachsehen. „Ansonsten hatten wir den jungen Talenten aus Nentershausen, die auch in der Region 7 und auf Bundesebene in ihren Altersklassen gut mitmischen, recht wenig entgegenzusetzen“, berichtet Marx-Becker. Die junge Spitzenspielerin Nentershausens Magdalena Breuer mischt auch bundesweit in ihrer Altersklasse gut mit. Zuletzt qualifizierte sie sich für das Top-48-Bundesranglistenturnier ihrer Altersklasse und erzielte auch beim Top-24-Turnier in Bayern ein gutes Ergebnis. Bei den Mädchen 15 belegte die Akteurin, die in der Jugend für den TTC Wirges aufläuft, den zwölften Platz beim Top 24 und platzierte sich direkt hinter den Spielerinnen, die bei den Topvereinen Deutschlands spielen. Breuer besiegte sowohl Brückens Kapitänin Marx-Becker in drei Sätzen, als auch später Simone Höh. Gegen Nentershausens Paula Beck gelang Marx-Becker im Spitzenpaarkreuz einer von insgesamt vier Satzgewinnen für das Ligaschlusslicht aus Brücken.

Stippvisite in Limburg

„Das Positivste an dem Tag war noch unsere Stippvisite im Fachwerk-Städtchen Limburg an der Lahn, welches nur zehn Minuten von Nentershausen entfernt liegt. Bei recht gutem Wetter konnten wir uns vor dem Spiel noch etwas die Beine in der Altstadt von der langen Autofahrt vertreten und uns etwas stärken. Dieser Teil des Tages bleibt in angenehmer Erinnerung“, meint Marx-Becker über eine schöne Zeit mit ihrem Team, welches am kommenden Sonntag (14 Uhr) auswärts auf den TTV Edenkoben trifft.

Für den TV Rammelsbach gab es derweil in der Bezirksoberliga so etwas wie eine Steilvorlage. Die TTF Rockenhausen spielten im Topspiel der Liga gegen die TSG Kaiserslautern IV. Es war so also klar, dass ein Team jedenfalls Punkte lassen wird. Die Rockenhauser, die nun neuer Tabellenführer der Liga sind, gewannen deutlich mit 9:2 gegen eine Mannschaft aus der Barbarossasstadt, die nahezu in bester Besetzung aufgestellt war. Mit einem Sieg gegen Hirschhorn wäre es für die Rammelsbacher möglich gewesen, zumindest auf den zweiten Tabellenrang zu springen und punktgleich mit den TTF Rockenhausen um die Meisterschaft zu kämpfen.

Rammelsbach nutzt Chance nicht

Doch das sollte nicht klappen, auch weil der TVR wie schon so oft in dieser Saison ersatzgeschwächt spielen musste. Drei Doppelniederlagen zu Beginn waren eine Hypothek die nicht mehr aufzuholen war, auch wenn die Rammelsbacher spät im Spiel sogar noch auf 7:7 ausglichen. Kapitän Dominik Hünerfauth und Sascha Decker gewannen im Spitzenpaarkreuz jeweils ihre Partien. In den Doppeln sollte es aber so gar nicht klappen, denn auch Sascha Decker/André Christmann unterlagen im Abschlussdoppel, sodass am Ende eine 7:9-Niederlage standen. Der TVR befindet sich also weiter in der Verfolgerrolle. Am letzten Saisonspieltag kann Rammelsbach mit einem Sieg gegen die TSG Kaiserslautern IV zumindest wieder auf den zweiten Tabellenrang vorrücken.