Die A-Klasse ist die neue, altbekannte Heimat der TSG Burglichtenberg. Dort will sie auch bleiben. Der Saisonauftakt ist geglückt. Und jetzt will die TSG beim eigenen Kerwespiel möglichst den ersten Sieg in der noch jungen Spielzeit einfahren.

1:1 beim FC Queidersbach. So ist die TSG in die Saison 24/25 gestartet. „Das ist okay, hätte ich vorher auf jeden Fall so unterschrieben. Wir hatten sogar die größeren Chancen. Queidersbach