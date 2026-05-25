Das Interesse an den ehemaligen Dörfern auf dem Truppenübungsplatz Baumholder ist ungebrochen: Zum traditionellen Ehemaligentreffen kamen erneut zahlreiche Besucher.

Rund 150 Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, bei drei Busfahrten über das Gelände des Truppenübungsplatzes Baumholder die Orte ihrer Vorfahren zu besuchen und Erinnerungen auszutauschen. Der Truppenübungsplatz Baumholder wurde 1938 eingerichtet. Für das rund 11.600 Hektar große Areal mussten damals fast 4000 Einwohner ihre Heimat verlassen. Betroffen waren die Dörfer und Weiler Aulenbach, Ausweiler, Breungenborn, Ehlenbach, Erzweiler, Frohnhausen, Grünbach, Ilgesheim, Kefersheim, Mambächel, Oberjeckenbach, Ronneberg, Wickenhof und Wieselbach.

Schon früh am Morgen herrschte reges Treiben in der Maschinenhalle in Unterjeckenbach. Dort wurden ab 8 Uhr die Fahrkarten für die erste Fahrt verkauft, die um 9.30 Uhr startete. Die Nachfrage war so groß, dass die Karten schnell vergriffen waren. Werner Gehres aus Deimberg ging dabei leer aus. Für die letzte Fahrt mehrere Stunden zu warten, sei ihm zu lang gewesen. Trotzdem blieb er in der Maschinenhalle. „Da gibt es immer ein Gespräch“, sagte er mit Blick auf die vielen bekannten Gesichter. Sein Vater stamme aus Unterjeckenbach und habe oft von den verschwundenen Dörfern erzählt. Deshalb habe er bereits mehrfach an den Fahrten teilgenommen.

Beeindruckt von der Natur

Joachim Hübner aus Odenbach bekam noch Karten für die dritte und letzte Fahrt. Die Wartezeit überbrückte er mit einem Abstecher nach Idar-Oberstein. Hübner fährt nach eigener Schätzung bereits zum 20. Mal mit. Besonders schätzt er, dass Ortsbürgermeister und Busfahrer Timo Theis die Route immer wieder verändert. „Da sieht man jedes Jahr etwas Neues“, meinte er. Hübners Mutter wurde in Ehlenbach geboren. Früher sei viel Verwandtschaft zu den Fahrten gekommen, inzwischen seien viele Angehörige gestorben. Seine Mutter habe oft erzählt, wo einst Häuser standen. „Da hinten stand ein Birnenbaum. Und an dem Birnenbaum wussten sie, wo ihr Haus früher gestanden hat“, erinnerte sich Hübner. Beeindruckend sei jedes Mal auch die Natur auf dem Gelände. Oft seien Hirsche, Wildschweine oder Frischlinge zu sehen. Zudem gebe es mehrere Seen und sogar Schwarzstörche. Im vergangenen Jahr habe ihn besonders überrascht, dass an der Steinalb noch Reste einer alten Mühle erhalten seien. „Da standen noch Fragmente, das war sehr interessant“, berichtete er.

Zum dritten Mal in Folge dabei war Roland Tronecker aus Aschbach. Seine Großmutter stamme aus Wieselbach. Früher habe ihn als Jugendlicher die Geschichte der verschwundenen Orte wenig interessiert. Heute wolle er mehr darüber erfahren, wie die Heimat seiner Vorfahren aussah. Zwar seien von vielen Dörfern kaum noch Spuren erhalten, doch die Landschaft und einzelne Hinweistafeln vermittelten noch einen Eindruck der früheren Siedlungen.

Fotografier-Verbot wegen angespannter Sicherheitslage

Seit 15 Jahren begleitet Ortsbürgermeister Timo Theis die Fahrten als Busfahrer. Das Interesse sei „schon immer sehr hoch“ gewesen. Viele Teilnehmer wollten wissen, wo ihre familiären Wurzeln liegen und wie die Orte heute aussehen. Während der Fahrten informiert Theis über die Geschichte der Dörfer, ein Bundeswehrsoldat erläutert die militärische Nutzung des Geländes. Ausrichter der Veranstaltung ist seit 25 Jahren der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Unterjeckenbach. Zuvor hatte die Ortsgemeinde die Treffen organisiert. Für die Besucher gab es neben den Fahrten in der Maschinenhalle auch ein gemeinsames Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Der Feuerförderverein richtet auch am 19. und 20. Juni zum ersten Male seit sieben Jahren wieder die bekannte „Panzerkerwe“ aus.

Die Teilnehmer der Fahrt auf den Truppenübungsplatz mussten diesmal auf Erinnerungsfotos verzichten. In diesem Jahr galt auf dem Truppenübungsplatz ein Fotografierverbot. Wegen der angespannten Sicherheitslage seien Aufnahmen auf dem Gelände grundsätzlich untersagt, erklärte der begleitende Soldat.