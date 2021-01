Nach mehreren Wochen springt die Corona-Ampel von Rot auf Orange. Der Landkreis Kusel ist, Stand Mittwoch, kein Corona-Risikogebiet mehr. Trotz zwölf weiteren bestätigten Infektionen mit dem Erreger Sars-CoV-2 ist der Inzidenzwert – dieser gibt die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, an – im Kreis am Mittwoch auf 49,8 gesunken. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mit eingerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 47,2. Die zwölf Neuinfektionen verteilen sich laut Mitteilung der Kreisverwaltung auf die Verbandsgemeinden Oberes Glantal (sieben), Kusel-Altenglan (drei) und Lauterecken-Wolfstein (zwei). Damit steigt die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Infektionen im Landkreis seit Beginn der Pandemie auf 1454. Davon gelten 1250 Personen als genesen, 52 Menschen mit Corona-Infektion sind gestorben.