Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde noch schwarze Zahlen schreiben. Das ändert sich sowohl 2021 als auch 2022.

Im Ergebnishaushalt wird im laufenden wie im kommenden Haushaltjahr mit einem Defizit von jeweils 160.000 Euro gerechnet – 2020 wurde noch ein Plus von 60.000 Euro erwirtschaftet. Entsprechend wird in den kommenden Jahren auch das Eigenkapital der Gemeinde sinken, auf knapp 170.000 Euro. Obgleich die finanzielle Lage in der Gemeinde angespannt ist, sprach sich der Ortsgemeinderat gegen eine Erhöhung der Steuern aus.

In Sachen Dorfgemeinschaftshaus verkündete Ortsbürgermeister Matthias Doll sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Zum einen werde wohl Ende des Monats die Küche eingebaut – der Rat beschloss, sowohl das Kochfeld als auch die Backöfen von einer Firma einbauen zu lassen. Zum anderen werde es wohl noch eine Weile dauern, bis die bestellten Türen geliefert werden. Hier gebe es Lieferengpässe. Derzeit werde zudem die Fassade des Gebäudes gestrichen.

Weitere Themen

Friedhofsatzung geändert: Auf dem Friedhof dürfen künftig drei Urnen je Grabstelle beigesetzt werden. Zudem sollen künftig Bestattungen unter Bäumen ermöglicht werden – neben der Friedhofshalle sollen vier Bäume gepflanzt werden.