Seit Beginn der Pandemie boomt das Radfahren. Werkstätten sind ausgelastet. Wer ein Rad kaufen will, muss sich auf Wartezeit einstellen. Doch nur noch wenige Vereine in der Pfalz bieten an Wochenenden und Feiertagen für jedermann Radtourenfahrten an.

Vor Corona hatten viele Vereine in der Pfalz ab März Radtourenfahrten (RTF) im Programm. Wie fast alle anderen Amateursportveranstaltungen, sind aber auch diese Angebote für jedermann 2020 ausgefallen.