Wie’s geplant ist, soll’s auch laufen: Die Besucher des Lauterecker Heimatfests sollen nicht auf das Feuerwerk verzichten. Zünden wird es gegen 22 Uhr.

Es wäre nicht das erste Mal gewesen, dass das Höhenfeuerwerk, das alljährlich aufs Neue das Lauterecker Heimatfest krönt, abgesagt wird. Aus Sicherheitsgründen ist das Spektakel schon mal ausgefallen. Aufs Heimatfest 2024 aber soll die Schau wie gehabt ein I-Tüfpelchen setzen.

Die Verantwortlichen halten es für vertretbar, das Feuerwerk am Montagabend trotz der derzeitigen Hitze wie vorgesehen zu zünden. Das hat die RHEINPFALZ am Nachmittag aus Stadtratskreisen erfahren. Seit Freitag wird in der Veldenzstadt gefeiert. Am Montagabend klingt die große Sause beim Dämmerschoppen aus. Das Feuerwerk ist für etwa 22 Uhr geplant.