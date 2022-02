Obwohl die Haushalte des laufenden und des kommenden Jahres mit einem Defizit von je rund 110.000 Euro geplant werden, stehen in Hefersweiler Investitionen an. Unter anderem soll der Spielplatz umgestaltet werden.

Für die neuen Spielgeräte ist eine Summe von 30.000 Euro eingeplant. Um Wohnraum zu bieten, hat die Ortsgemeinde vor, die Wohnung im alten Schulhaus in Berzweiler zu renovieren. Aktuell gebe es dort nicht einmal eine Heizung, die Wohnung als solche würde jedoch barrierefrei, wenn der Eingang mit einer Rampe versehen werde. So biete sich das Objekt sowohl für jüngere als auch für ältere Menschen an.

Ein Dach für die Schulhaustreppe

Eine weitere größere Investition soll für mehr Sicherheit am alten Schulhaus in Hefersweiler führen. Die Sandsteintreppe zum Kirchen- und Ratssaal vermoose immer wieder und sei gefährlich rutschig, wie Ortsbürgermeister Bernd Degen berichtete. Mancher sei auch schon die Treppe runtergefallen, zum Glück sei nichts Schlimmeres passiert.

Die Überdachung der Treppe sei für 15.000 Euro möglich. Bei diesem Vorhaben muss aber in jedem Fall erst die Statikprüfung abgewartet werden. Der Statiker wurde in der jüngsten Sitzung beauftragt, da eine Wölbung in der Fassade des alten Schulhauses festgestellt wurde. Zur Sicherheit ist der Gehweg dort bereits gesperrt.