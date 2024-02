Eine Einbrecher-Band ist am frühen Morgen des Rosenmontags zumindest in Schönenberg-Kübelberg leer ausgegangen. Wie die Polizei mitteilt, war bei der Polizeiinspektion in Kusel gegen 2.10 Uhr ein Einbruchsalarm eingegangen: Tatort demnach: ein Supermarkt in der Schönenberger Rathausstraße.

Als kurz darauf eine Polizeistreife eintraf, stellten die Beamten an der Tür zur Bäckerei, die dem Markt angeschlossen ist, frische Spuren fest. Die ließen unschwer auf den gescheiterten Versuch schließen, in die Bäckerei vorzudringen. Trotz starker Gewaltanwendung sei dies aber nicht gelungen, so die Polizei Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand waren mindestens drei Täter am Werk, so die Polizei.

Schaden im vierstelligen Euro-Bereich

Nach dem gescheiterten Versuch seien sie in einem Kombi, vermutlich ein Audi, mit Panoramadach geflohen. Sie waren zwar ohne Beute geblieben, haben aber nennenswerten Schaden angerichtet. Die Polizei spricht von einer mittleren vierstelligen Summe.

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise, auch und vor allem zum Fluchtfahrzeug, erhofft sich die Polizei. Sie sind zu richten an die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Telefon 06373 822111 oder auch per E-Mail an pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de.