Dem bei der Kreisverwaltung angesiedelten Gesundheitsamt sind am Donnerstag acht bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet werden – je drei in den Verbandsgemeinden Oberes Glantal und Kusel-Altenglan sowie zwei Fälle in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein. Damit steigt die Gesamtzahl der Coronafälle im Kreis seit Beginn der Pandemie auf 1423; davon gelten 1197 Personen als genesen, 50 Personen mit Coronainfektion sind gestorben. Der Inzidenzwert im Kreis ist im Vergleich zum Vortag weiter gesunken und liegt jetzt bei 81,2. Dieser Wert gibt die Anzahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage an, gerechnet auf 100.000 Einwohner. Würden die im Landkreis lebenden Mitglieder der US-Streitkräfte mitgerechnet, so läge die Sieben-Tage-Rate bei 76,8.