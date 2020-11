Kusel ist in Rheinland-Pfalz nicht mehr der Corona-Spitzenreiter. Die Landeshauptstadt Mainz kommt auf einen Inzidenzwert von 253,9, der Kreis Kusel auf 253,5.

Hinter dieser Kennziffer verbirgt sich die Anzahl der Infizierten der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner. Zur Entspannung ist aber in Kusel kein Anlass. Das Gesundheitsamt meldet 27 Neuinfektionen. 349 Bewohner sind aktuell an Covid-19 erkrankt.

Wenig Amerikaner infiziert

Die rund 4000 amerikanischen Militärangehörigen, die im Landkreis Kusel leben, tragen nach Angaben der Kreisverwaltung nur unwesentlich zu den hohen Infektionszahlen bei. Sie werden von der Airbase in Ramstein an den Landkreis Kaiserslautern gemeldet, der sie dann an die betroffenen Kommunen weitermeldet.

Bei der Anzahl der Einwohner für die Berechnung des Inzidenzwertes zählen sie nicht mit, bei der Anzahl der Infizierten aber sehr wohl. Das kritisiert vor allem der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister und fordert eine Änderung, was das Robert-Koch-Institut ablehnt. Jetzt gibt es ein Beschwerdeschreiben darüber von Leßmeister an das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium, das auch vom Kuseler Landrat Otto Rubly unterstützt wird.