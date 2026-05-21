Ist man zufrieden mit dem Service, lässt man ein kleines Trinkgeld zurück. Woher der Begriff stammt, wie es in anderen Ländern – aber auch im Kreis Kusel – gehandhabt wird.

„Stimmt so“, heißt es oft in Restaurants, beim Bäcker oder im Taxi. Das Trinkgeld hat sich in Deutschland als Anerkennung für guten Service etabliert. Doch woher stammt der Begriff ursprünglich? „Trunkgelder“ gab es bereits im Mittelalter. Sie wurden – ähnlich wie heute – gegeben, wenn man mit der Arbeit einer Person zufrieden war. Diese sollte sich dann auf Kosten des wohltätigen Spenders nach getaner Arbeit einen Trunk kaufen können. Bevor es den heutigen Begriff „Trinkgeld“ gab, wurde die freiwillige Gabe auch Biergeld oder Botengeld genannt.

Trinkgelder haben seither einen Wandel durchlaufen. Mittlerweile ist es sogar bei der Kartenzahlung üblich, vorgegebene Trinkgeldbeträge auswählen zu können. Das erspart zwar das Errechnen von Fünf-, Zehn-, 15- oder 20-Prozent-Sätzen. Kritiker bemängeln jedoch, dass sich Personen gedrängt fühlen, einen gewissen Betrag hinzuzufügen.

Andere Länder, andere Sitten

Laut einer Studie der Kassensystem- und Bezahlplattform Lightspeed geben die Deutschen europaweit die großzügigsten Trinkgelder – oft zwischen zehn und 15 Prozent des Gesamtbetrags. Im globalen Vergleich werden sie in ihrer Spendabilität allerdings von den US-Amerikanern überholt. Dort ist es üblich, 16 bis 20 Prozent auf die Rechnung aufzuschlagen. Dies ist allerdings darauf zurückzuführen, dass Trinkgeld in den USA einen ganz anderen Stellenwert hat. Die Servicekräfte sind viel stärker auf die sogenannten „Tips“ angewiesen. Das Trinkgeld ist dort fester Bestandteil des Services und wird nicht unbedingt als nettes Extra, sondern als notwendiger Bestandteil des ohnehin eher mageren Gehalts der Kellner wahrgenommen.

Ganz anders läuft es wiederum in Japan: Dort wird Trinkgeld fast schon als Beleidigung gesehen. Aus Sicht vieler Japaner ist exzellenter Service selbstverständlich. Vereinzelte Ausnahmen gibt es jedoch, wie die Japan National Tourism Organization (JNTO) verrät. In bestimmten Situationen ist das Trinkgeld „kokorozuke“ („von Herzen kommend“) angebracht. Allerdings sei es üblich, dies diskret zu handhaben und Trinkgelder beispielsweise in einem unauffälligen Umschlag zu übergeben, so die JNTO.

Was Geschäftsleute aus dem Kreis Kusel sagen

Auf die Frage, wie spendabel die Kunden im Kreis Kusel sind, hat Regina Schütz, Betreiberin der Friseursalons „Atelier of Beauty“ in Konken, eine klare Antwort: „In den vergangenen Jahren hat sich das Trinkgeldverhalten durchaus verändert. Während früher häufig nur fünfzig Cent oder ein Euro gegeben wurden, sind heute teilweise auch zehn bis 15 Euro Trinkgeld pro Kunde dabei.“ Trotz Inflation und steigender Preise seien ihre Kunden also nach wie vor gebefreudig.

Auch lasse sich weder am Geschlecht noch am Alter festmachen, wie viel Trinkgeld gegeben werde. „Beim Thema Trinkgeld lässt sich in der Friseurbranche kaum pauschalisieren, welche Altersgruppen besonders großzügig sind. Das hängt ganz von den Menschen selbst ab – unabhängig vom Alter geben manche mehr, andere weniger“, sagt sie. Am großzügigsten seien meistens die Kundinnen und Kunden, die sich besonders gut aufgehoben fühlten. „Wenn sie merken, dass man sich Zeit nimmt, sie versteht, umsorgt und genau das umsetzt, was sie sich wünschen“, ergänzt Schütz. Trinkgeld sei zwar etwas Schönes und ein Zeichen der Anerkennung, dennoch niemals ein Muss.

Nach Corona besonders großzügig

Auch in der Gastronomie spielt Trinkgeld weiterhin eine wichtige Rolle. Klare Unterschiede zwischen Männern und Frauen könne man allerdings kaum feststellen, sagt Marie-Thérèse Marx, Hotelbetriebswirtin im Waldhotel „Felschbachhof“ in Ulmet. Auffällig sei lediglich, dass sehr junge Gäste oft noch weniger Gefühl für angemessenes Trinkgeld hätten. Als grober Richtwert gelte nach Angabe der Branche fünf bis zehn Prozent des Rechnungsbetrags – abhängig davon, wie zufrieden die Gäste mit Service, Küche und Ambiente waren. Besonders großzügig seien viele Gäste nach dem ersten Corona-Lockdown gewesen. „Alle waren einfach froh, wieder ausgehen zu dürfen“, berichtet Marx. Rund um die Weihnachtszeit werde ebenfalls häufig mehr Trinkgeld gegeben.

Gleichzeitig mache sich die angespannte wirtschaftliche Lage bemerkbar. Viele Gäste gingen seltener essen, was sich indirekt auf das Trinkgeld auswirke. Ob bar oder mit Karte gezahlt werde, spiele dagegen kaum noch eine Rolle.

Für die Mitarbeiter sei Trinkgeld trotz tariflicher Bezahlung ein wichtiges zusätzliches Einkommen und zugleich eine Form der Wertschätzung. „Es ist ein tolles Zubrot und eine schöne Anerkennung“, sagt die Hotelbetriebswirtin.

Info

Der Welttrinkgeldtag wird jährlich am 21. Mai begangen und wurde 2015 von der Initiative „MenscHHamburg“ ins Leben gerufen. Ziel des Aktionstags ist es, auf die Bedeutung von Trinkgeld als Anerkennung für Servicekräfte aufmerksam zu machen und die Wertschätzung für Dienstleistungsberufe zu stärken. Es wird vermutet, dass der Tag auf den ebenfalls am 21. Mai in den USA gefeierten „National Waitstaff Day“, also den nationalen Tag des Servicepersonals, zurückgeht.