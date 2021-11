Am Samstag, 4. Dezember, findet von 9 bis 14 Uhr eine Treibjagd statt. Das hat die Jagdpächterin mitgeteilt. Betroffen seien der Seererwald, die Grube Labach und der Wald hinter dem Schützenhaus. Außerdem auch die angrenzenden Bereiche der Reviere Dörrenbach, Werschweiler und Saal. Aus Sicherheitsgründen würden an dem Tag einige Wirtschafts- und Waldwege gesperrt. Eine Beschilderung erfolge als zusätzlicher Hinweis. „Hunde sind an diesem Tag unbedingt an der Leine zu führen. Land- und forstwirtschaftliche Arbeiten bitten wir an einem anderen Tag auszuführen“, heißt es.