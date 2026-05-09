Mehrgenerationenplätze sind gerade angesagt. Kaum eine Gemeinde, die sich nicht einen wünscht, einen plant oder bereits baut. Statt Kirchturmdenken ist Kooperation gefragt.

In den vergangenen Wochen lässt sich eine Erfolgsgeschichte im Glantal wieder gut beobachten: Kaum klettern die Temperaturen an die 20-Grad-Marke und die Sonne scheint, beginnt auf dem Mehrgenerationenplatz in St. Julian zwischen Glan und Draisinenstrecke das Gewusel. Kein Wunder, gibt es dort doch viel zu tun: Sportgeräte, Spielplatz, Hängematten ... Sogar die Grillplätze dort sind regelmäßig belegt, und ein rühriger Förderverein sorgt gelegentlich für Veranstaltungen auf dem Gelände – wie zum Beispiel einen Flohmarkt am Wochenende. Der gut 10.000 Quadratmeter große Platz wird nachweislich sehr gut angenommen.

Möglich geworden ist das auch, weil Philipp Gruber, Ortsbürgermeister und baldiger Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, das Fachwissen und ein Händchen dafür hat, Fördergelder zu finden und dann auch an Land zu ziehen. Und weil die Kreisverwaltung das Projekt als touristisches Angebot im Landkreis unterstützt hat. Im laufenden Betrieb kümmert sich dafür die Ortsgemeinde um den Platz, unter anderem durch die Arbeitskraft ehrenamtlicher Helfer und der Gemeindearbeiter, die Gelände und Geräte übers Jahr in Schuss halten.

Einen Platz wie den am Glan wünschen sich viele

Ein solcher Platz steigert fraglos die Lebensqualität. Da ist völlig verständlich, dass sich viele, viele Ortsgemeinden einen so florierenden Treffpunkt im eigenen Dorf wünschen. In den vergangenen Monaten hat die RHEINPFALZ immer wieder von Gemeinden berichtet, die ebenfalls Mehrgenerationenplätze planen oder bereits umsetzen. Dazu kommen die sogenannten Dritten Orte von „Land l(i)eben“ – laut Website des Smart-City-Projekts ergänzen solche Plätze „die Lebensräume ,Zuhause’ und ,Arbeit’ durch einen offenen Treffpunkt ohne Konsumzwang – einen Raum für Begegnung, Austausch, Teilhabe und Gemeinschaft“. Super. Genau das braucht’s in Zeiten von vermeintlich sozialen Medien. Also müsste doch einfach nur jede Kommune ein solches Angebot schaffen. Leider kommt nun das dicke „Aber“ – genau genommen sogar mehrere „Abers“.

Karikatur: Uwe Herrmann

Bis ein Mehrgenerationenplatz mit Angeboten für wirklich jede Altersgruppe ausgestattet ist, braucht’s etliche Anschaffungen und oft bauliche Anpassungen. Sonst ist es ja nur ein leerer Dorfplatz mit null (oder nur wenig) Unterhaltungswert und ohne Anreize, sich dort zu treffen. Es ist kein Geheimnis, dass unsere Kommunen finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Ganz im Gegenteil. Durch Förderprogramme lässt sich da aber oft nach und nach was machen. Oder durch Eigenleistung. Das kann in manchen Dörfern ebenfalls gelingen, wenn viele mit anpacken und die Gemeinschaft sich einen schönen Ort schafft. Hut ab, wenn das so läuft!

Lieber einige belebte Plätze als viele ausgestorbene

Doch sollte in ein paar Jahren jede zweite oder dritte Gemeinde im Landkreis ihren eigenen Platz für alle Generationen (oder einen Dritten Ort) haben, verläuft sich alles. Statt, dass an mehreren sinnvoll über den Landkreis und die Verbandsgemeinden verteilten Plätze viele Menschen zusammenkommen, sitzen dann je eine Handvoll Einwohner auf „ihrem“ Mehrgenerationenplatz. Nach kurzer Zeit werden es weniger, „weil ja niemand kommt“. So ähnlich lief es doch in der Vergangenheit mit vielen Spielplätzen. Vor Jahrzehnten noch der Renner, verwaisten die Spielgeräte häufig, weil niemand mehr hingegangen ist.

Wichtig wäre – auch wenn jede Kommune natürlich für sich selbst entscheidet – ein übergeordneter Plan. Pro Verbandsgemeinde könnte es zwei, drei große, gut ausgestattete Mehrgenerationenplätze an zentralen Orten geben. Die sollten leicht zu erreichen sein, flankierend vielleicht noch ein touristisches Ziel wie ein Schwimmbad, ein Museum oder ein Naherholungsgebiet haben, im besten Fall mit einem gastronomischen Angebot in der direkten Nachbarschaft. Nicht fehlen dürfte dort ein spezielles Spielangebot für Kinder. Beispielsweise ein Matschspielplatz, ein Rutschenturm oder eine Kletterwand. Eben Geräte, die nicht jeder im eigenen Garten stehen hat.

Kleinere Plätze und der „Mobile Dritte Ort“

In den Ortsgemeinden können dann zusätzlich kleinere Plätze entstehen – vielleicht am Bürgerhaus. Damit dessen Ausstattung mitgenutzt werden kann. Für Veranstaltungen könnte dann der „Mobile Dritte Ort“ von „Land l(i)eben“ gebucht werden, „ein flexibel einsetzbares Fahrzeug inklusive Ausstattung, um Begegnung, Austausch, Teilhabe und Gemeinschaft zu fördern“. Statt Kirchturmdenken ist Kooperation gefragt. Beim Thema Windkraft wurde das zum richtigen Zeitpunkt weitgehend verpasst. Bei den Mehrgenerationenplätzen ist es noch nicht zu spät.