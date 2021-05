Die Wegweiser mit weißen Edelsteinen auf blauem Grund für die „Traumtour Diamant“ sind bereits angebracht. Doch die Zertifizierung durch den Deutschen Wanderverband wird erst im Frühjahr erfolgen. Dafür mussten vielfältige Auflagen erfüllt werden.

„An verschiedenen Stellen mussten wir über privates Gelände gehen. Die Eigentümer haben sich entgegenkommend gezeigt. Und wir haben mit ihnen entsprechende Vereinbarungen getroffen“, betont Markus Bauer, Vorsitzender des Kulturhistorischen Vereins „Gericht Kübelberg“. Wie aus der Topografie für die Strecke hervorgeht, sind flache, ansteigende und fallende Passagen zu bewältigen. „Die Strecke ist abwechslungsreich, weist offene Abschnitte und geschlossene im Wald auf, bietet also unterschiedliche Perspektiven“, ergänzt Bauer.

Die Strecke, orientiert an der Nordschleife des Diamantschleiferwegs, wurde maßgeblich von Jürgen Wachowski vom Tourismusbüro Pfälzer Bergland und einem Team Wanderbegeisterter ausgetüftelt. Nach Rücksprache mit den Ortsgemeinden seien einige Punkte verändert worden, berichtet Bauer. Er spricht von „einem ambitionierten Prozess“ mit dem Ziel, einen Qualitätswanderweg zu schaffen: Als Anziehungspunkt für Wanderfreunde, die dann auch die anderen nicht-zertifizierten Wege in der Region entdecken können.

13 Kilometer vornehmlich auf Pfaden

Viele Wanderer bevorzugten kürzere oder Halbtagestouren. „Und für diese ist unsere Traumtour ideal“, sagt Bauer. 13 Kilometer ist sie lang – im Gegensatz zu den längeren Strecken des Begehbaren Geschichtsbuchs mit Ritter-Gerin-Weg (30 Kilometer), Kirschenland-Weg (22 Kilometer) und Diamantschleifer-Weg (20 Kilometer) sowie den beiden neuen ebenfalls im Frühjahr zur Einweihung anstehenden Touren Bergmannsbauern-Weg (33 Kilometer) und Weg Jüdische Kultur (28 Kilometer).

Die Strecke der „Traumtour Diamant“ führt vornehmlich über unbefestigtes Terrain, sprich über Wiesen-, Feld- und Waldwege. So wird es für das Prädikat verlangt. Und so mögen es Wanderer. Einen solchen Streckenverlauf zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, denn allzu viele unbefestigte Wege gebe es gar nicht mehr, erzählt Bauer, der sich erfreut über das Ergebnis all der Mühen zeigt.

Pluspunkt für Region

Der Antrag auf Zertifizierung wurde bereits im Sommer 2019 gestellt. „Erhalten wir das Prädikat, wird es sicher eine Feier und eine offizielle Eröffnung geben“, kündigt Bauer an. Die Kosten für die „Traumtour“, für Beschilderungen, Markierungen und Flyer belaufen sich auf etwa 17.400 Euro. 75 Prozent, also etwa 13.000 Euro, gibt es als Zuschuss aus dem Leader-Programm.

Beworben wird der Wanderweg über die Homepage der Verbandsgemeinde Oberes Glantal sowie über einschlägige Wanderportale. Mit diesem neuen und den anderen Themenwegen sieht Bauer die Verbandsgemeinde „gut aufgestellt“. Einen Pluspunkt für die Region und für seine Gemeinde nennt der Brücker Ortsbürgermeister Pius Klein die „Traumtour Diamant“. Er erwartet sich mehr Frequenz für die örtliche Gastronomie und die Geschäfte, aber auch für das Diamantschleifermuseum, das nun sicher noch bekannter werde. „Was gut ist für Besucher, ist auch gut für unsere Bürger“, betont Klein.

Info: Die Route