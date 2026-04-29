Welche Auswirkungen hat die Veränderung des Bestattungsgesetzes auf die Arbeit von Trauerrednerinnen wie Britta Grötsch aus Waldziegelhütte?

Wenn ein geliebter Mensch stirbt, ist das ein einschneidendes Erlebnis. Eine Erfahrung, mit der nicht alle Menschen gleich umgehen, mit der auch nicht alle Menschen so ohne weiteres klarkommen. Trauern sei etwas sehr Individuelles, verlaufe bei jedem anders, erzählt Britta Grötsch. Sie weiß, wovon sie spricht. Die 41-Jährige arbeitet als psychologische Beraterin, steht Menschen in schweren Zeiten der Trauer bei. „Viele Menschen kommen mit dem Verlust nicht allein klar.“

Aus ihrer Arbeit als psychologische Beraterin entstand der Gedanke, auch als Rednerin auf Trauerfeiern Menschen beizustehen. Das tut die 41-Jährige nun seit knapp einem Jahr.

Gesetzesänderung: „Man ist nun flexibler“

Ihr Arbeit habe sich, seit im Herbst das veränderte Bestattungsgesetz in Rheinland-Pfalz in Kraft getreten ist, ein wenig zum Positiven verändert. Trauerfeiern seien nun nicht mehr an Leichenhallen und Friedhöfe gebunden. Flussbestattungen sind beispielsweise möglich, allerdings nur in Rhein, Mosel, Lahn und Saar. Die Urne kann auch daheim aufbewahrt oder die Asche im eigenen Garten verstreut werden, berichtet die Trauerrednerin.

Voraussetzung: Der Verstorbene muss das, was mit seinen sterblichen Überresten geschehen soll, zu Lebzeiten schriftlich festgehalten haben. „Man ist nun flexibler, kommt auch ein wenig weg von der klassischen Trauerfeier“, hat Grötsch beobachtet.

Manchmal sind ihre Mini-Ponys Helfer bei der Arbeit

Grötsch stammt aus dem Saarland, aus Kleinblittersdorf. Seit zwei Jahren lebt sie im Waldmohrer Stadtteil Waldziegelhütte – gemeinsam mit ihrer Familie, zu der auch drei Miniaturponys gehören. Die Ponys sind an einigen Tagen Teil ihrer Arbeit, allerdings nicht ihrer Tätigkeit als Trauerrednerin. Grötsch besucht mit den Tieren Altenheime und Schulen, bietet Achtsamkeitskurse an. „Tierisch achtsam“ heißt das Projekt.

Grötsch gehört, wie sie selbst sagt, zu der Kategorie Mensch, die sich immer weiterbilden möchte, die nie aufhört zu lernen. Angefangen hat sie einst mit einer Ausbildung zur Physiotherapeutin, hatte knapp zehn Jahre eine eigene Praxis in Saarbrücken. Zudem hat sie sich vor über zehn Jahren zur psychologischen Beraterin ausbilden lassen. „Auch für Menschen ohne Diagnose gibt es einen Bedarf an professioneller Beratung.“ Seit 2015 gibt sie ihr Wissen an einer Heilpraktikerschule in Saarbrücken weiter.

Bis zum Gefühl „die Person gekannt zu haben“

Wie geht Britta Grötsch beim Verfassen einer Trauerrede vor? Es sei ein Dreischritt, berichtet sie. Nach einem ausführlichen Gespräch mit den Hinterbliebenen mache sie sich ans Schreiben. Dabei versuche sie, die Facetten und Eigenheiten der Personen herauszuarbeiten, möglicherweise ein paar typische Anekdoten einzubauen. „Und ja, es darf auch auf einer Trauerfeier mal gelacht werden“, sagt Grötsch. Nach dem Schreiben spreche sie sich die Rede aufs Handy und höre sie immer wieder an – „bestimmt zehnmal, mindestens“.

Obwohl ihr das Sprechen vor Menschen nicht allzu schwerfalle, müsse eine Rede doch ordentlich geübt und geprobt sein, bevor sie dann bei der Trauer- oder Gedenkfeier gehalten wird. „Es geht dabei darum, die Lebensgeschichte des Menschen zu erzählen – es soll aber keine bloße Aufzählung sein.“ Eine wichtige Rolle, neben den Erzählungen von Freunden oder Verwandten, spiele auch ein Foto der Menschen. So könne sie sich, mit den Berichten, im wahrsten Sinne des Wortes ein Bild vom Verstorbenen machen. „Ich habe dann manchmal das Gefühl, die Person gekannt zu haben.“

Trauerrede für einen Hund

Trauer sei nicht auf den Verlust von Menschen beschränkt, auch der Tod eines geliebten Haustieres könne ein einschneidendes Erlebnis sein. Einmal habe sie für den Hund einer Freundin eine Trauerrede gehalten. „Ob Mensch oder Tier – wenn wir ein geliebtes Wesen verlieren, können die richtigen Worte immer helfen, trösten, heilen“, sagt die Trauerrednerin.