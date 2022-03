„Den tiefen Schmerz der Hinterbliebenen kann auch ein Tag wie heute nicht nehmen“: Ministerpräsidentin Malu Dreyer aber wertete die große Anteilnahme bei der Gedenkfeier als kleinen Trost – als klares Signal, dass „wir alle an ihrer Seite stehen“. Die Landeschefin wandte sich mit diesen Worten auch an die Angehörigen der beiden Polizisten, die am 31. Januar bei Ulmet ermordet wurden. Landesregierung und Polizei hatten zum Gedenken geladen, gut 300 Polizeiangehörige und Ehrengäste waren gekommen. „Die uns schützen, verdienen selbst unseren Schutz und Respekt“, betonte Faeser. „Die Erschütterung ist unverändert groß. Die beiden bleiben zwei von uns“, so Dreyer. „Sie fehlen – wir vermissen sie“, sagte Denne.