Nach dem Tod eines Angehörigen ist meist nichts mehr, wie es vorher war. Um Trauernden Trost und Beistand zu spenden, bietet Christel Wolf Trauerbegleitung an. Auch wenn das monatliche Trauercafé derzeit ausfällt, gibt es Möglichkeiten für Trauernde, über ihre Verluste zu sprechen.

Das Wohnzimmer von Christel Wolf aus Körborn ist nicht nur ein Wohnzimmer. Die 58-Jährige leitet hier normalerweise jeden ersten Montag im Monat das Trauercafé, einen Treffpunkt für Menschen, die einen Angehörigen verloren haben. Während der Corona-Krise musste sie zeitweise ins Pfarrheim ausweichen. Im aktuellen Lockdown kann das Café gar nicht stattfinden. Deshalb trifft sie sich einzeln mit Trauernden und begleitet sie etwa auf einem Spaziergang oder zum Friedhofsbesuch.

Nach dem Tod ihrer ältesten Tochter vor zehn Jahren entschied sie sich, eine Ausbildung in klientenzentrierter Psychotherapie nach Rogers zu absolvieren. „Ich habe gemerkt, wie groß der Bedarf ist, sich mit anderen auszutauschen“, sagt sie. Dazu kam, dass sie auch in der Familie funktionieren musste – sie und ihr Mann haben noch drei jüngere Kinder. Das habe ihr die Motivation gegeben, die Ausbildung zu machen. Ihr Hauptberuf ist seitdem die psychologische Beratung, zum Beispiel für Menschen mit Depressionen oder Essstörungen.

Die Methode der Psychotherapie, die von dem US-amerikanischen Psychologen Carl Rogers entwickelt wurde, befasst sich zunächst mit der hilfesuchenden Person und deren Umfeld, deren Sorgen und Nöte. „Für mich stehen dabei auch die christlichen Werte im Mittelpunkt“, sagt Wolf. So fragte sie bei der katholischen Gemeinde St. Ägidius an, ob sie sich dort in der Trauerarbeit engagieren kann.

Café und Einzeltermine

Seit Herbst 2015 bietet sie ehrenamtlich das Trauercafé, aber auch Einzelgespräche an. „Viele können sich bei so einem intimen Thema nicht in der Gruppe öffnen“, sagt sie. Zu Einzelterminen fährt sie auch zu den Trauernden nach Hause: „Da kann man noch mal anders reden und auch Bilder zeigen oder wo der Verstorbene gerne gesessen hat.“ Auf solche Kleinigkeiten könne sie in späteren Gesprächen eingehen.

Auch Trauerwanderungen stehen zweimal im Jahr auf dem Programm, jeweils im Frühjahr und Herbst. Von der Burg Lichtenberg aus geht es dann einmal rund um Körborn. „Der steinige Weg, die Talfahrt, der schwierige Anstieg – diese Bildsprache nutze ich, um den Trauerprozess zu erklären“, sagt Wolf.

Bei ihrer Trauerarbeit betreut sie Menschen in allen Lebenslagen. Die Jüngste war eine Frau „Mitte, Ende 20“, die ihren Vater verloren hatte, die Älteste über 80. Die meisten stehen allerdings mitten im Leben. „Für eine junge Witwe ist dann zum Beispiel die Frage: ,Darf ich mich noch mal verlieben?’“, sagt Wolf.

Struktur im Alltag

Für viele Menschen breche mit dem Tod eines Angehörigen ein Dreh- und Angelpunkt weg. „Viele lebenserhaltende Instinkte wie essen und schlafen sind im Trauerprozess unterbrochen“, erklärt Wolf. Dann gehe es darum, wieder eine Struktur in den Alltag zu bringen: mit regelmäßigen Mahlzeiten oder Ritualen wie dem Anzünden von Kerzen oder dem Besuch auf dem Friedhof – „etwas für den Verstorbenen tun, auch wenn man gar nichts mehr tun kann“.

Vor allem während der Corona-Zeit ist auch die Einsamkeit ein wichtiges Thema. Ebenso die Schnelllebigkeit der Gesellschaft, in der Freunde, Nachbarn und Arbeitskollegen nach wenigen Monaten von den Trauernden erwarten, dass es ihnen besser geht. „Corona wird diesen Blickwinkel verändern“, ist Wolf überzeugt. „Es wird ein größeres Augenmerk darauf gelegt, was es heißt, sich allein und hilflos zu fühlen, mit einer Situation überfordert zu sein.“

Kontakt

Christel Wolf, 06381 429340