Einen geliebten Menschen zu verlieren, verändert das Leben tiefgreifend. Trauer braucht Zeit, Raum und Verständnis. Die neugegründete Trauergruppe „Trauer-Liebe-Leben“ will einen geschützten Rahmen bieten, in dem Betroffene gemeinsam Wege im Umgang mit dem Verlust finden können. Die Gruppe wird von den zertifizierten Trauerbegleitern Thomas Ehlhardt und Markus Arnold betreut. Dort soll es möglich sein, sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre auszutauschen, Erinnerungen zu teilen oder einfach still dabei zu sein. Alles darf seinen Platz haben: Reden, Schweigen, Fragen, Tränen und Hoffnung. Die Treffen finden einmal monatlich, jeweils am dritten Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr, in der Remigiusbergstraße 10 in Kusel statt.

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