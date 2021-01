Mit einem ferngesteuerten Spezialtransporter hat eine Spedition am Montagmorgen ein Rotorblatt eines Windrades zu seinem Zielort gebracht, dem Windpark bei Einöllen. Nachdem dort im November mit dem Bau der Betontürme begonnen worden war, werden nun die Großkomponenten und Rotorblätter zur Baustelle gebracht und montiert. Mit langsamen Tempo wurde der Spezialtransporter zunächst über den Wolfsteiner Bahnübergang und dann in Richtung Hefersweiler gesteuert. Wie berichtet, wird bei Einöllen seit einigen Monaten ein Windpark gebaut, der im Frühjahr in Betrieb gehen soll. Drei Windräder mit einer Gesamthöhe von knapp 240 Metern sollen künftig rund 33 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren. Laut Projektentwickler Abo Wind – dieser hat den Windpark zuletzt an die Dortmunder Energie- und Wasserversorgung GmbH veräußert – entspricht dies dem Stromverbrauch von rund 20.000 Personen.