Etwa 80 Traktoren aus der Nord- und Westpfalz werden am Dienstag zu einer Sternfahrt in Kaiserslautern erwartet. Die Landwirte wenden sich mit ihrer Aktion gegen einen Gesetzentwurf zum Insektenschutz.

Unter dem Motto „Wir können Insektenschutz besser!“ wollen die Landwirte ein Zeichen setzen und die politischen Forderungen ihres Berufsstands unterstützen. Hintergrund der Demonstration des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd ist die Verabschiedung des Insektenschutzgesetzes und der geänderten Pflanzenschutz-Verordnung diese Woche im Bundeskabinett.

„Insektenschutz ist für uns ein wichtiges Thema“, räumt Marcel Müller ein. Er werde von der Landwirtschaft vielfältig unterstützt, betont der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes. „Viele Landwirte und Winzer setzen Maßnahmen zur Erhöhung der Biodiversität um. Wenn nun aber über das Ordnungsrecht die bisherigen Ansätze der Freiwilligkeit und der Vertragsnaturschutzprogramme konterkariert werden, können und wollen wir das nicht so stehen lassen“, stellt er klar.

Die rund 80 Traktoren aus der Region – darunter zahlreiche aus dem Kreis Kusel – treffen sich um 11 Uhr in der Von-Miller-Straße 13 auf dem Einsiedlerhof. Anschließend fährt der Konvoi durch die Stadt bis zur Merkurstraße. Die Polizei begleitet den Zug. Wegen Corona könne laut Müller keine Abschlusskundgebung stattfinden. Pro Schlepper seien nur Personen aus einem Haushalt erlaubt. Zudem sollten die Landwirte ihre Traktoren nicht verlassen.

Rund 80 Traktoren nehmen teil

Hintergrund des Protests ist, dass Anwendungsverbote für Herbizide und bestimmte Insektizide

in Schutzgebieten eingeführt und erweitert werden sollen. Die Regeln greifen nach Ansicht der Kritiker in die Bewirtschaftung und in die Eigentumsrechte ein, ohne wirklich dem Insektenschutz zu dienen. Kooperationen zwischen Landwirtschaft und Naturschutz würden aufs Spiel gesetzt, Fördermöglichkeiten zerstört. Dies bewerten die Landwirte als „Vertrauensbruch“.

Gleichzeitig würde vielen freiwilligen Aktivitäten die Grundlage entzogen, da es rechtlich verboten sei, Ausgleichszahlungen für gesetzlich vorgeschriebenes Verhalten zu leisten. Effektiver Insektenschutz liege den Landwirten am Herzen, versichert der Körborner Müller: „Wir arbeiten von und mit der Natur.“ Der Gesetzesentwurf des Bundesumweltministeriums zerschlage jedoch die jahrelangen Bemühungen des Dialogprozesses zwischen Landwirtschaft und Naturschutz und beeinträchtige deren Verhältnis.

Zeitgleich finden ähnliche Aktionen in Neustadt und Alzey statt. Dass die Traktor-Demo in Berlin registriert wird, davon Müller ist überzeugt: „Ich denke, dass wir die Kabinettsmitglieder davon beeindrucken können“, zeigt er sich hoffnungsvoll.