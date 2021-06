In der Weiherstraße hat am Mittwochabend ein Traktor einen Zaun beschädigt. Wie die Polizei mitteilte, versuchte der Traktorfahrer gegen 20.15 Uhr in Höhe des Anwesens Nummer 20 zu wenden und stieß dabei gegen den Zaun. Der Fahrer fuhr im Anschluss über einen Feldweg davon, ohne den Schaden zu melden. Zeugen berichteten der Polizei, es habe sich um einen jungen Fahrer gehandelt; zudem habe der Traktor am Heck einen gelben Aufbau. Laut Polizei könnte ein Zusammenhang mit Mäharbeiten in der Gemarkung Schellweiler bestehen. Zeugen sich sollen sich mit der Polizeiinspektion Kusel, Telefon 06381 9190, in Verbindung setzen.