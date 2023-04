Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Travis Gentry ist in seinem Element, und das heißt Kuk Sool Won. Das Wissen um die koreanische Kampfkunst gibt er in Oberstaufenbach an Erwachsene und Kinder weiter. Und im Herbst will er mit seiner Kampfkunstschule das Angebot noch einmal erweitern.

Ruhig, fast bedächtig, aber gleichzeitig kraftvoll schreiten die sieben Sportler in ihren schwarzen Anzügen, gebunden mit den je nach Könner-Level farbigen Gürteln, durch den Raum im Bürgerhaus