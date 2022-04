Der Hundeverein Hefersweiler stellt sich für die Zukunft auf: In zahlreichen Arbeitsstunden haben Vereinsmitglieder ihr Trainingsgelände auf Vordermann (oder - hund) gebracht. Neben einem Welpenplatz und einem Trainingsplatz für Hundesportarten wurde als neuestes Projekt auch ein Gelände für Seehunde angelegt.

„Wir können mit Stolz behaupten, einer der ersten Vereine in Süddeutschland zu sein, der über ein solches Trainingsgelände verfügt“, sagte ein Sprecher auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Der erste Kurs für Jungseehunde starte, sobald das Gelände zertifiziert sei. Dazu fehlten aktuell noch Langzeitwasserwerte in dem neu angelegten Teich. Der Vorstand ist jedoch überzeugt, die Zertifizierung als „Seehundetrainingszentrum Südwest“ in Kürze zu erreichen.

Bis dahin könnten Seehunde auch im nahegelegenen Odenbach trainieren. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Seehundführer sollen für ihre Begleitprüfung das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze nachweisen.

Die Kurse sollen Anfang Juni starten. Anmeldungen werden ab sofort per E-Mail entgegen genommen. Die Teilnehmerzahl für den ersten Kurs ist begrenzt.