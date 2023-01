Stühlerücken auf der Trainerposition bei der SG Veldenzland und dem TV Grumbach. Veränderungen stehen an. Beim einen Team ab sofort, beim anderen erst im Sommer.

Vom aktuellen Trainertrio bei der SG Veldenzland wird zur Saison 2023/2024 nur noch einer übrig bleiben. Co-Trainer Christopher Geib wird seinem Job dann auch weiterhin nachgehen, Christoph Lawnik hingegen beendet sein Engagement, bleibt der Spielgemeinschaft aber als Spieler erhalten, wogegen Dominik Schunck, so etwas wie ein Medarder Urgestein, eine neue Herausforderung sucht. „Was die Nachfolgeregelung auf der Position des Trainers betrifft, laufen aktuell die Gespräche, Fix ist da noch nichts, wir hoffen aber, bald Vollzug melden zu können“, erklärt SVM-Vorsitzender Torsten Nagel, der insbesondere Dominik Schunck eine Menge an lobenden Worten ins Stammbuch schreibt: „Dominik hat hier so viel mitgemacht und erlebt, Meisterschaften, den Pokalsieg. Er hat viel Zeit und Arbeit investiert und geht nach dieser Runde in aller Freundschaft.“

Bis die Veränderungen greifen, gilt es für die Kombinierten aber erst einmal das Abstiegsgespenst zu verjagen, das nach acht Niederlagen in Folge um die in der A-Klasse Bad Kreuznach aktuell auf Rang zehn notierte erste Mannschaft herumschwirrt. Was das betrifft, ist der Vorsitzende aber sehr optimistisch gestimmt: „Keine Frage, wir hatten zuletzt einen echten Negativlauf. Durch die lange Pause konnten sich aber die Langzeitverletzten gut erholen. Einige von ihnen kommen kurzfristig zurück. Es wurde ein guter Trainingsplan für die Vorbereitung erstellt. Wir wollen uns deutlich einstellig platzieren. Dass wir die dazu nötigen Punkte holen, davon bin ich zu tausend Prozent überzeugt. Zudem wollen wir auch unsere jungen Akteure weiter integrieren.“

„Der richtige Mann“

Auch beim TV Grumbach gibt und gab es einen Trainerwechsel. Schon im Herbst gab es Gespräche zwischen dem Verein und dem damals amtierenden Trainer Bastian Schäfer, in dessen Folge man sich aus verschiedenen Gründen in beiderseitigem Einvernehmen auf eine Trennung einigte. Daraufhin übernahm Vorgänger Carsten Janzen wieder den Posten als Spielertrainer. Janzen erhält ab sofort Unterstützung durch den 28-jährigen Kevin Cappel. Der kommt von der Spielvereinigung Welchweiler nach Grumbach. „Und es ist geplant, dass Kevin den Posten ab Sommer hauptverantwortlich übernimmt“, berichtet TVG-Sportchef Mario Werle. Cappel sei in den vergangenen Jahren in den direkten Duellen gegen Welchweiler immer wieder positiv aufgefallen, weswegen Werle nun den Kontakt zu ihm gesucht hatte. „Wir sind überzeugt, dass Kevin der richtige Mann für uns ist. Er war auch schon in ein paar Trainings dabei, ist da vorangegangen und hat auch insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen. Eventuell suchen wir auch einen Co-Trainer, um ihm hier eine weitere Hilfe zur Seite zu stellen“, so Werle weiter.

Sportlich sieht es beim TV Grumbach derzeit ganz ordentlich aus. Nach durchwachsenem Saisonstart hat sich der Aufsteiger in die B-Klasse Birkenfeld 1 inzwischen gefangen und wird auf Tabellenplatz neun notiert. Der Klassenverbleib dürfte mehr als realistisch sein.