WOLFSTEIN. Die TSG Wolfstein-Roßbach setzt auf Kontinuität. Wie der Verein mitteilt, geht er mit seinem bisherigen Trainertrio Johannes Schell, Carlos Borger und Harry Kihl auch in die Saison 2021/2022.

Schell und Borger, beide 23 Jahre alt, werden sich weiterhin primär um die aktuell in der A-Klasse spielende erste Mannschaft, Kihl sich um die in der C-Klasse mitmischende zweite Mannschaft kümmern. Dass man im Verein mit der Arbeit seiner Übungsleiter zufrieden ist, ergibt sich auch aus den Platzierungen in der laufenden, jedoch unterbrochenen Spielzeit. Beide Mannschaften liegen derzeit in ihren Klassen auf Platz eins; die erste Mannschaft in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern Gruppe Nord, die Zweite in der C-Klasse Kusel-Kaiserslautern B1. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft mit viel Potenzial und es reizt mich, gemeinsam an unseren Zielen zu arbeiten. Eines davon ist, jeden einzelnen Spieler weiterzubringen. Besonders erfreulich ist zudem, wie viele Jugendspieler immer wieder den Sprung zu den Aktiven schaffen“, erklärt Johannes Schell zu seinen Beweggründen, ein weiteres Jahr als Spielertrainer beim Club an der Lauter zu verbleiben.

Carlos Borger entschied sich für eine weitere Saison bei der TSG, „weil ich mich in Wolfstein sehr wohl fühle, wir eine hohe Qualität haben und die Arbeit in einem familiären Umfeld mit Johannes und dem Team richtig viel Spaß macht“. Die Verlängerung mit Schell und Borger war auch für Harry Kihl ein entscheidender Punkt mit an Bord zu bleiben: „Das mit uns funktioniert einfach, sportlich und zwischenmenschlich passt auch alles, so dass es da für mich nicht viel zu überlegen gab“, konstatiert der 48-jährige.