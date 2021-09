Mit dem Film „Sound of Heimat“ endet am Samstag, 18. September, die erstmalig aufgelegte Reihe „Musik und Wanderkino“ auf der Wasserburg. Organisator ist das Trafo-Kulturförderprojekt „Westpfälzer Musikantenland“ der Kreise Kusel und Kaiserslautern in Zusammenarbeit mit dem Provinz Programmkino.

Bevor das Open-Air-Kino gegen 21 Uhr beginnt, spielt der Musikverein Reipoltskirchen auf. Die Fördervereine der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Ortsgemeinde Reipoltskirchen sind für die Verpflegung zuständig. Der Dokumentarfilm mit dem vollständigen Titel „Sound of Heimat – Deutschland singt“ ist knapp zehn Jahre alt und begleitet einen neuseeländischen Musiker auf der Suche nach der Deutschen Volksmusik: Gewandhauschor in Leipzig, Hip-Hop in Köln, Jodeln im Allgäu, auch Rock und Kabarett lernt er dabei kennen.

Die Ideenschmiede der Alten Welt und die Malschule Wasserburg Reipoltskirchen präsentieren ihre aktuellen Projekte ab 17 Uhr. Einlass und Musik ab 19.30 Uhr. Karten zu zehn Euro gibt es im Vorverkauf über https://openair.provinz80.de oder an der Abendkasse.