Geschichten, Anekdoten, Rezepte gar, erzählt natürlich auf gut Pfälzisch, dazu flotte Melodien, eingespielt vom Arbeitermusikverein des Wandermusikanten-Dorfs Nummer eins im Landkreis Kusel: Die „Begleitmusik“, die bei einem Spaziergang durch Jettenbach aus dem Smartphone oder beim virtuellen Rundgang am heimischen Computer erklingt, bietet so einiges an Überraschungen.

Zu hören ist all dies nun beim ersten Audiowalk im Landkreis Kusel. Präsentiert hat diesen akustisch begleiteten Rundgang am Samstag das „Trafo“-Projekt Westpfälzer Musikantenland. Die Jettenbacherin Nadja Donauer hat eine Übersichtskarte gestaltet, die am Eugen-Kleemann-Platz zu sehen, zudem auf www.jettenbach-pfalz.de zu finden ist. Sie weist den Weg: An 29 Stationen kann ein QR-Code mit dem Smartphone eingescannt werden, der zu Hörbeiträgen und Informationen leitet.

Jederzeit abrufbare Eindrücke aus Musikantendorf

Grundlage waren Geschichten rund ums Wandermusikantentum, die Ortshistoriker Michael Cappel gesammelt hat, und Werke von Frieder Klinck, der die prägenden Musikantenhäuser gezeichnet hat. Die Texte eingesprochen hat der Theaterverein, die Kapelle hat Musik beigesteuert. Die Kombination vermittelt fortan, jederzeit abrufbar, vielfältige Eindrücke aus dem Musikantendorf.

Vorm Dämmerschoppen-Konzert des Arbeitermusikvereins hatte das „Trafo“-Team um Elaine Neumann (Projektleitung) am Samstag zum Premiere-Rundgang geladen. Die Beteiligten hätten regionale Kulturarbeit erlebbar gemacht, freute sich Musikvereinsvorsitzender Klaus Göttel, der zum Jettenbacher Projektteam gehört, das wiederum zum Abschluss noch eine Art Dorfchronik mit Anekdoten plane. Der Audiowalk eigne sich für Familien- wie Schulausflug, für Rad- oder Wandertouren.