Es gibt noch Karten für das am Freitag, 30. Juli, auf dem Konker Sportplatz stattfindende Open-Air-Kino mit „Bohemian Rhapsody“. Der Film über die Band Queen und deren an Aids erkrankten und verstorbenen Sänger Freddy Mercury wird etwa ab 21.30 Uhr gezeigt – es muss dunkel genug sein. Doch schon ab 19.45 Uhr spielt der Musikverein Konken auf. Die Veranstaltung ist die zweite in einer fünfteiligen Reihe des kreisübergreifenden Trafo-Kulturprojektes Westpfälzer Musikantenland. Karten kosten zehn Euro, sind zu haben über die Internetseite openair.provinz80.de oder an der Abendkasse.