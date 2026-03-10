In Brücken endet eine Ära. Die Gärtnerei Lill wird nach der Winterpause nicht mehr öffnen. Die Inhaber Thomas und Monika Lill führen gesundheitliche Gründe an.

„Das Dorf weiß es schon“, sagt Monika Lill. Dass die Gärtnerei in der Friedhofstraße schließt, habe sich bereits herumgesprochen. Die Entscheidung sei dem Ehepaar äußerst schwergefallen, „aber ich packe es nicht mehr“, sagt die 58-Jährige. Die Gärtnerei sei für sie eine Herzensangelegenheit gewesen. Dass das Geschäft schließen muss, habe bei ihr schon die eine oder andere Träne ausgelöst, berichtet Thomas Lill. Die Gesundheit habe Vorrang.

Auch der 61-Jährige will kürzertreten. Der gelernte Landschaftsgärtner, der im Bereich Landschaftsbau zu besten Zeiten mehr als 20 Mitarbeiter beschäftigt hatte, macht in kleinem Umfang mit Hausmeisterarbeiten weiter: Rasen mähen, vertikutieren, Vorgärten anlegen und Beete im Ort pflegen – so weit es seine Gesundheit zulässt. Mitarbeiter beschäftigt er nicht mehr. In der Gärtnerei sei Sabine Schumacher ihrer Chefin mehr als zehn Jahre zur Hand gegangen. Monika Lill hält große Stücke auf die langjährige, „immer zuverlässige“ Mitarbeiterin.

Keine dritte Generation für den Laden

Thomas und Monika Lill führen Gärtnerei und Landschaftsbau in zweiter Generation. Die Eltern von Thomas Lill hatten den Betrieb in den 1960er-Jahren gegründet; seine Mutter führte im Ort ein Blumengeschäft. Eine dritte Generation wird es nicht mehr geben: Keines der drei Kinder steht als Nachfolger bereit, erläutert das Ehepaar, das dafür Verständnis zeigt. „Wir wollen unseren Kindern eine solche Knochenarbeit nicht zumuten“, sagen sie.

Zudem machten die wirtschaftlichen Umstände den Betrieb einer Dorfgärtnerei nicht leichter, sagt Monika Lill. Man müsse mit Baumärkten, Supermärkten und Fachmärkten konkurrieren, die ihre Ware oft schon vor der eigentlichen Pflanzzeit anbieten. Der Konkurrenz habe man mit Fachwissen und guter Beratung Paroli bieten können – und mit besonderen Pflanzen, die man mitunter aus Norddeutschland oder Belgien beschafft habe. Kundinnen und Kunden seien aus einem Umkreis von rund 20 Kilometern nach Brücken gekommen – auch aus Zweibrücken, Homburg und Höchen.

Gespräche mit Kunden werden fehlen

„Am meisten werde ich die Gespräche mit den Kundinnen und Kunden vermissen, wir haben immer viel gelacht“, sagt Monika Lill. Sie erinnere sich gern an kleine Aufmerksamkeiten wie Basteleien oder Kuchen zum Geburtstag – oder an Bilder, die Kindergartenkinder für sie gemalt hätten. Ganz verzichten muss das Ehepaar auf Pflanzen und Landschaftsbau nicht: Der eigene Garten zu Hause mit großem Teich muss schließlich auch gehegt und gepflegt werden.

Info

Ein Ausverkauf findet vom 16. bis 18. April statt. Dann können auch Gutscheine eingelöst werden.

