Der 64-Jährige, der am Freitag tot in einer ausgebrannten Gartenlaube aufgefunden wurde, soll am Dienstag obduziert werden. Die Ermittler erhoffen sich von der Untersuchung Hinweise darauf, wie der 64-Jährige ums Leben kam. Weiterhin werde ebenfalls am Dienstag ein Gutachter in Nanzdietschweiler vor Ort sein. Ziel ist es, herauszufinden, wie das Feuer an oder in der Gartenlaube ausgebrochen ist.