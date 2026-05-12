Leerstand, kaum Gastronomie: Es steht nicht gut um die Kuseler Fußgängerzone. Nun soll ein Arbeitskreis dazu beitragen, mehr Leben in die Kreisstadt zu bringen.

Dass die Fußgängerzone in Kusel bessere Tage gesehen hat, ist hinlänglich bekannt. Eine Vielzahl an Geschäften und gastronomischen Betrieben musste in den vergangenen Jahren ihre Türen schließen – zuletzt unter anderem das Eiscafé San Marco und das Damenmodegeschäft Samarah Moden, das sich Ende April nach zwei Jahrzehnten aus der Kreisstadt verabschiedet hat.

Kein Wunder also, dass das Thema den Stadtrat zunehmend beschäftigt. Im Mittelpunkt der vergangenen Ratssitzung stand die Frage, wie mehr Besucher in die Innenstadt gelockt werden könnten. Ausgangspunkt war ein Antrag der CDU-Fraktion: Sie regte an, einen Arbeitskreis ins Leben zu rufen, dessen Auftrag bereits im vorgeschlagenen Titel deutlich wird: „Arbeitsgruppe zur Förderung der Attraktivität der Fußgängerzone“.

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CDU: „Situation wird nicht besser“

„Wir stellen seit Jahren fest, dass die Situation in der Fußgängerzone nicht besser wird“, beschrieb Jochen Koch (CDU) die ernste Lage. Der Vorschlag seiner Fraktion sei deshalb ein Arbeitskreis, der sich mit neuen Konzepten befasst, um die Aufenthaltsqualität im Fußgängerbereich zu steigern. Eine Idee führte Koch bereits aus: ein Stand mit wöchentlich wechselnden Angeboten, der beispielsweise an den Wochenmarkt angegliedert werden könnte – von Handwerk bis zu Kulinarischem wie einem „Weinständchen“, um einen regelmäßigen Treffpunkt zu schaffen. Für die Ausgestaltung schlug Koch vor, die Interessengemeinschaft Kusel mit ins Boot zu holen.

Grüne: „Sollten größer denken“

Nicht jeder im Stadtrat zeigte sich von dem konkreten Vorschlag angetan. Julia Bothe (SPD) zweifelte etwa an der Zugkraft des von Koch vorgeschlagenen Angebots. „Ich glaube nicht, dass die Leute nach Kusel strömen werden, wenn an zwei Stunden am Tag Wein ausgeschenkt wird“, sagte sie. Vielmehr müsse ihrer Meinung nach der Fokus darauf liegen, den freitags stattfindenden Wochenmarkt auf dem Kochschen Markt attraktiver zu gestalten. Der städtische Beigeordnete und Marktmeister Robert Selesi (SPD) merkte allerdings an, dass es strukturelle Probleme gebe, überhaupt noch Marktbeschicker zu finden – selbst Städte wie Mainz oder Bad Dürkheim seien davon betroffen.

Stephan Just (Grüne) meldete ebenfalls seine Zweifel an dem CDU-Vorschlag an. Er regte an, nicht nur die Fußgängerzone, sondern die gesamte Innenstadt in den Blick zu nehmen. Demnach brauche es größere und mutigere Schritte – zum Beispiel durch eine autofreie Innenstadt. „Auch wenn es uns manchmal wehtut oder schwerfällt, sollten wir größer denken“, plädierte Just. Sein Vorschlag: Die Kreisstadt könnte sich mit anderen Kommunen austauschen, die bereits Erfahrungen in puncto Verkehrsberuhigung zu verbuchen hätten, um neue Impulse zu erhalten.

Einigkeit über Handlungsbedarf

Trotz unterschiedlicher Ansichten herrschte Einigkeit darüber, dass Handlungsbedarf besteht. „Dass der Antrag der CDU sich jetzt schon gelohnt hat, sieht man an der lebhaften Diskussion“, meinte etwa Rüdiger Falk (SPD). Auch Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) unterstützte den Antrag und gab zu bedenken, dass die Bildung eines Arbeitskreises einen „überschaubaren Aufwand“ darstelle, daraus aber etwas Positives entstehen könnte. Das Einzelhandelsterben sei allerdings ein strukturelles Problem, das viele Kommunen betreffe – und da kämpfe die Stadt „schon gegen Windmühlen“.

Bei einer Enthaltung stimmten die Ratsmitglieder für die Gründung des Gremiums, dem folgende Mitglieder angehören: Jochen Koch (CDU), Lothar Petri (CDU), Karin Gistl (CDU), Peter Schmid (SPD), Andrea Kusch (SPD), Tony Ruhe (SPD), Matthias Schäffler (SPD) und Michael Schnorr (FWG).