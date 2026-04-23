Er führte ein unscheinbares Dasein in der Westpfalz. Vor Jahren aber hat ein wegen Totschlags verurteilter Mann gerne Wellen gemacht. Im Zeugenschutz gefiel es ihm nicht.

Merkmale: Mitunter eine kurze Zündschnur, die rasch und leicht in Brand gerät – wenn denn eine ab und an eher lange Leitung überwunden und so das Blut in Wallung gebracht worden ist. So in etwa ließe sich zusammenfassen, wie Zeugen einen in erster Instanz verurteilten Totschläger charakterisiert haben. Der 61-Jährige sei ein Hitzeblitz, hochaggressiv – und lüge wie gedruckt. Von daher war am Landgericht in Kaiserslautern wohl niemand sonderlich erstaunt darüber, dass der Angeklagte jegliche Verstrickung in den Kuseler Todesfall weit von sich wies.

Genützt hat es fürs Erste nichts: Der Vorderpfälzer hat nach Überzeugung eines Schwurgerichts eine Frau in Kusel erschlagen. Die damals 56-Jährige war Anfang Februar vergangenen Jahres im Heizungskeller ihres Häuschens am Stadtrand gefunden worden. Die Tatort-Spuren sprachen Bände: Die Frau war übel zugerichtet, der Anblick ihres Leichnams ließ schon beim ersten Anblick auf ein Gewaltverbrechen schließen.

Schwarzarbeiter geraten rasch ins Ermittler-Visier

Schnell waren bei den ermittelnden Polizisten zwei Männer ins Visier geraten, die bei dem Opfer ein und aus gegangen waren. Die beiden waren, wie sich im Zuge der Ermittlungen offenbarte, im weiten Umkreis rund um die westpfälzische (Wahl-)Heimat als bewährtes Schwarzarbeiter-Duo unterwegs. So hatten sie auch über Wochen, ja Monate hinweg an dem Häuschen in Kusel gewerkelt. Die Auftragssumme war zwischenzeitlich auf einen fünfstelligen Betrag angewachsen. Wegen der Entlohnung aber soll es zu ernsthaften Verwerfungen zwischen Auftraggeberin und Arbeitern gekommen sein.

Offenbar hat die Auftraggeberin nach dem Jahreswechsel 2024/2025 zunehmend Klage über mangelnde Arbeitsmoral der Männer geführt. Der spätere Angeklagte hingegen soll sich mit der Kritik nicht eben angefreundet haben. Ein Streit um Geldangelegenheiten – so wurde vor Gericht gemutmaßt – könnte bei einer womöglich sogar eher zufälligen Begegnung im Keller der Auslöser für die Bluttat gewesen sein. Dass sich Kundin und Dienstleister auch mal unverhofft über den Weg liefen, war möglich – die Schwarzarbeiter schienen der Auftraggeberin offenbar so vertrauenswürdig, dass sie sogar den Code für die elektronisch zu öffnende Tür an der Garage erhalten hatten.

Tatwaffe nicht bekannt – Schneidewerkzeug weg

Die Tatzeit lässt sich nach Aussage eines Spezialisten für Todeszeitermittlung auf 4. bis 5. Februar 2025 eingrenzen. Weitere Anhaltspunkte deuten auf den 5. hin – ein Mittwoch. Am Abend jenes Tages war die Leiche auch entdeckt worden. „Ich bin vom Sportheim gekommen, biege ein – und sehe nur noch Blaulichter“, erinnerte sich ein Nachbar an den Abend zurück. Er sagte gegenüber der RHEINPFALZ, die Frau nicht näher gekannt zu haben. Obwohl es hieß, dass sie noch nicht lange in Kusel sei, ist amtlich dokumentiert: Schon im Jahr 2021 hatte die Frau dort ihre Wohnadresse und war regulär gemeldet.

Trotz des Aufsehens, dass die geballten Einsatzkräfte inklusive Spurensicherungsexperten vor Ort erregten, hatte sich die Sache zunächst nicht gerade wie ein Lauffeuer herumgesprochen. Die RHEINPFALZ hatte Tage gebraucht, um herauszufinden, wo genau im Städtchen sich das tragische Geschehen abgespielt hatte.

Zunächst schien auch wenig Bewegung in der Sache. Mehr als ein paar dürre Zeilen waren der Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft nicht zu entlocken. Während der Hauptverhandlung, die am 23. März begonnen hat, wurde langsam klar, warum: Zwar war die Polizei damals schon schnell auf zwei Tatverdächtige gestoßen. Bis sich der Verdacht allerdings so weit erhärtete, dass die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen konnte, sollte noch einige Zeit ins Land gehen. Aus gutem Grund: Im Verlauf des Prozesses sollte sich noch zeigen, mit welcher Akribie und Beharrlichkeit die Ermittler Indizien zusammentrugen, auf die sich später eine Anklage gründen ließ.

Todesursache: Schädel-Hirn-Trauma führt zum Ersticken

Bis heute aber bleibt im Dunkeln, was genau in dem eher engen, nur 1,90 Meter hohen Kellerraum passiert ist. Genau weiß es – außer dem tatsächlichen Täter – niemand. Denn Augenzeugen des tödlichen Angriffs gibt es nach Lage der Dinge nicht. Auch ist die Tatwaffe nicht bekannt – Gerichtsmediziner äußerten mit wissenschaftlich gebotener Vorsicht, dass vieles auf eine Wasserwaage aus Metall hindeute. Mit diesem Werkzeug ließen sich Verletzungsmuster am Kopf erklären, die nach Einschätzung der Gerichtsmediziner wohl tödlich waren. Nicht entdeckt worden war die Waffe, von der die Schnitte herrührten, die sich am Hals der Toten fanden.

Gestorben ist die Frau daran aber nicht: Nach Aussage der medizinischen Sachverständigen ist sie erstickt. Massive Gewalteinwirkung habe schwere Schädel-Hirn-Verletzungen verursacht. Die wiederum hätten eine körperliche Schutzfunktion außer Kraft gesetzt: Essensreste, die der Frau im Zuge der Misshandlung vom Magen in den Mund hochkamen, gelangten von dort aus in die Lunge.

Bis zuletzt beharrt der Angeklagte auf seiner Unschuld

Mit die Ersten, die die Polizei näher in Augenschein nahm, waren die beiden Bauarbeiter. Dass zumindest einer der Männer auf eine bunte kriminelle Karriere zurückblicken konnte, war kaum geeignet, Zweifel an seiner Tatbeteiligung zu zerstreuen. Bis zuletzt, bis zu der ihm zustehenden letzten Äußerung vor der Urteilsfindung des Gerichts hat der Mann auf seiner Unschuld beharrt.

Dass es der Mann aber mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, war im Verlauf der Hauptverhandlung wiederholt aufgeploppt. Unter anderem hatte ihn ein Polizeibeamter fortwährender Lügen überführen können, die der Mann am Telefon seiner früheren Lebensgefährtin aufgetischt hatte. Der Kriminalbeamte hatte über Monate hinweg jedes Telefonat des Mannes mitgehört und den Äußerungen gelauscht, die eine „Wanze“ aus dem Auto des Angeklagten übertrug.

„Rache der Rocker“ beschert kurze Berühmtheit

Wenig ruhmreich für den Angeklagten hatte auch ein Kapitel geendet, das dem Mann für einen kurzen Moment mediale Aufmerksamkeit beschert hat: Im Jahr 2014 hatte er als ehemaliges Mitglied einer Rockerbande „ausgepackt“ und war vor Gericht als Kronzeuge aufgetreten. Im Zeugenschutzprogramm aber hatte es ihm nicht gefallen, Heimweh hatte ihn in die Westpfalz getrieben.

Dort aber haben ihn dann – angeblich – vor elf Jahren Rachegelüste der früheren Rockerkollegen ereilt: In Landstuhl sei er von Leuten der Bande mit dem Messer traktiert worden. Leser von Deutschlands größter Boulevardzeitung durften davon lesen und sogar ein Foto vom geritzten Bauchspeck des Abtrünnigen bewundern.

Im Prozess um den Totschlag im Kuseler Keller ist der Mann nun wegen Totschlags zu zehn Jahren und neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Rechtskräftig ist das Urteil allerdings noch nicht. Im Zuge des Revisionsbegehrens ist nun der Bundesgerichtshof an der Reihe.